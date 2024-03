El cantante Francisco prepara un homenaje a los damnificados por el incendio de Valencia

Reconoce que "me duele en el alma el terrible incendio ocurrido en Valencia. Ha sido horrible, estoy compungido y lleno de pena". Así habla el cantante Francisco, valenciano de nacimiento y de corazón, que está preparando un homenaje musical cuyos beneficios serán para todos los afectados.

"Quiero que ese homenaje sea lo antes posible, ya estoy contactando con compañeros cantantes, con salas de la ciudad y con organismos oficiales para preparar un concierto a lo grande. No quiero dar nombres hasta que no esté todo listo. Todos tenemos que involucrarnos en este acto de cariño…".

- Sé que está muy afectado por lo ocurrido.

- Lo estoy. No es para menos. Si estás a pie de calle y ves cómo ha quedado el edificio es fantasmagórico. Se te cae el alma a los pies. Es una trágica desgracia. Esto no retiene explicación, es que ardió todo en minutos.

Ramos de flores y un crespón negro en el colegio de uno de los niños fallecidos en el incendio de Valencia Agencia EFE

- Y gracias al conserje se salvaron muchas vidas.

- Ese hombre es un héroe. Y si el incendio es a las diez de la noche, el conserje no hubiera estado ya allí y, seguramente, las llamas habrían causado muchas más muertes. Aun así, ha sido una gran catástrofe. Soy un hombre muy sensible y este suceso me está afectando mucho emocionalmente. Al llegar al lugar se me encogió el corazón… No quiero ni imaginarme lo que debieron sufrir aquellos que no pudieron escapar de las llamas. Debió ser una muerte terrible. No quiero ni imaginarme esas escenas de terror.

- Una desgracia descomunal.

- La peor que he visto en mi vida, las imágenes del edificio ardiendo eran espeluznantes. Y la labor de los bomberos es digna de los mayores elogios. Se jugaron la vida para salvar a los demás.

El primer cantante en mostrarse totalmente favorable y con ganas de intervenir en el concierto homenaje es Manu Tenorio, quien manifiesta que "si tenemos que ir a Valencia para estar en ese acto yo soy el primero que va, y no solo para cantar, sino también para mostrar mi respeto, amor, cariño y compromiso con las víctimas". En las semanas siguientes se irán conociendo otros nombres de artistas que se solidarizan con tan loable iniciativa.