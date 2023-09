Carla Barber lleva una semana soltera: la verdad sobre su ruptura con Carlos Rubí

Carla Barber está empeñada en encontrar a su media naranja, esa persona perfecta con la que compartir sus días y envejecer. Pero parece que su príncipe azul no termina de aparecer, aunque candidatos al trono no le faltan. El último en probar suerte ha sido Carlos Rubí, con el que ha mantenido siete meses de apasionada relación, aunque al final han comprendido que lo suyo no iba a llegar a buen puerto, por lo que hace una semana decidieron separar sus caminos. Así lo publica ‘Semana’, que se hace eco de personas cercanas a su entorno: “Rompieron hace una semana”, explica su fuente, que adelanta que ha sido la distancia lo que realmente ha herido de muerte su romance.

Todo hacía indicar que Carla Barber había encontrado de nuevo la estabilidad amorosa en brazos de Carlos Rubí. Estaban muy ilusionados en los primeros paros como novios y ya no tenían reparo alguno de compartir sus instantes más bonitos con sus seguidores por redes sociales, algo que no siempre ha hecho la doctora Barber. Se les veía muy cómplices, aunque quizá la falta de tiempo en común les ha hecho intensificar tanto sus encuentros, que finalmente han terminado por tensar demasiado la cuerda que les ataba el uno al otro. Sus respectivas carreras en el mundo de la estética les impedía verse más allá de un par de veces al mes, aunque siempre hacían lo imposible para minimizar la distancia.

Pero por mucho que se han esforzado, ha resultado imposible, por lo que ahora han retomado la soltería, lo que ha destrozado a Carla Barber, que no ha dudado en confesar lo mal que se encuentra tras la ruptura. “Llevo semanas bastante complicadas. La verdad es que siempre pienso que las cosas irán a mejor, pero a medida que pasa el tiempo siguen ocurriendo cosas que me destrozan el corazón”, reconocía la doctora de medicina estética, que añadía que “la vida no es de color de rosa”. En ese momento no quería dar más detalles sobre el motivo por el que estaba baja de ánimos. Era un cúmulo de circunstancias que se le habían amontonado, pero lo que realmente le pesaba en su corazón era tener que separarse de Carlos Rubí, tras siete meses apostando por su relación.

De hecho, su apuesta fue total. Carla Barber decidió incluso cambiar de domicilio e instalarse en Mallorca con Carlos Rubí hace dos meses. Lo hacían en la mansión que él levantó con su exnovia y que ahora ocupaba con su nueva ilusión y sus hijos. Todo parecía ir a pedir de boca, pero con el paso de las semanas han entendido que lo suyo es imposible. Así se lo han hecho saber a sus más allegados, que han compartido algunos detalles de su ruptura con la citada revista. No quieren entrar a valorar los motivos que les han separado y se limitan a dejar claro que rompieron hace una semana y que todo hace indicar que el final es definitivo. Eso sí, en las redes sociales de ella, él aún sigue teniendo un hueco, pues sus románticas fotos no han sido borradas.