Carla Pereyra luce tipazo al sol de Ibiza, lejos de un convaleciente Simeone

Llega el verano y, con ello, los grandes planes lúdicos y los viajes para descubrir mundo. No obstante, hay muchos famosos que confían siempre sus vacaciones a Ibiza, la isla pitiusa que durante estos meses se convierte en epicentro de la noticia y el enclave con más famosos por metro cuadrado del mundo. Es el caso de Carla Pereyra, que ha querido emplazar su disfrute estival en este exclusivo rincón del Mediterráneo. Así lo muestra el trabajo de un paparazzi que ha fijado en la mujer de Diego Simeone su objetivo. Una sesión de fotos durante una divertida jornada de playa con sus hijas, en la que demuestra que es dueña de un cuerpo escultural, a la vez que se plantean alguna que otra incógnita.

Carla Pereyra junto a su hija en Ibiza Gtres

La primera duda que ha surgido tras ver lo bien que se lo está pasando en su escapada en Ibiza es si le acompaña su marido. El entrenador del Atlético de Madrid no aparece en las imágenes y no hay constancia gráfica de que se encuentre en la isla balear acompañando a su mujer y sus hijas, Francesca y Valentina. No obstante, su ausencia estaría más que justificada, después de que el mes pasado tuviese que pasar por quirófano a consecuencia de una lesión en su rodilla izquierda. Seguramente haya tenido que renunciar al plan playero en el que Carla y sus hijas se aventuraron, llamando la atención de los profesionales gráficos que buscan cala a cala y en cada local de moda a los famosos. El técnico continúa inmerso en el tedioso proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica, además de ir preparando la pretemporada del club rojiblanco.

Carla Pereyra presumiendo de cuerpo en Ibiza Gtres

Sea como fuere, Carla Pereyra no parecía nada preocupada en las playas de Ibiza. Al menos no en el instante en el que se convirtió en objetivo de los flashes mientras jugaba con sus hijas en el agua, protagonizando unas imágenes de lo más tiernas. Muchos juegos, chanzas, bromas y, por supuesto, también mucho cariño entre abrazos y besos, la familia se lo pasó en grande en las aguas pitiusas. Un plan al que se han sumado también amigas de Carla, como así hizo recientemente en el concierto de Karol G en Madrid. Parece que el matrimonio no tiene reparo alguno en separar sus caminos a la hora de disfrutar del tiempo libre, y, a juzgar por las imágenes en Ibiza, esta distancia no resta felicidad a sus rostros.

Carla Pereyra junto a su hija en Ibiza Gtres

Y es que Carla Pereyra estaba pletórica en su jornada playera. La felicidad parece sentarle muy bien, al igual que el favorecedor bikini que ha hecho las mieles de las expertas en moda y que ya se ha convertido en todo un objeto de deseo este verano. Y eso que es de la temporada pasada, pues no es la primera vez que se deja ver con su diseño balconette con aros, con tirantes finos atados al cuello y que tan bien le sienta. Un traje de baño con estampado a rayas que ha despertado el interés de sus seguidoras en redes sociales. Todos coinciden en que sea lo que sea que se ponga para darse un chapuzón, parece hecho a medida para sacar un mayor partido a su envidiada anatomía, ahora tostada al sol de Ibiza.