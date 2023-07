Carlo Costanzia se cobija en casa de Mar Flores en su peor momento

Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. El actor ha sido condenado a 21 meses de prisión por un delito continuado de estafa, y según reveló él mismo ya está cumpliendo condena con una pulsera telemática que vigilará que no salga de la Comunidad de Madrid.

El joven asegura su inocencia y considera que ha sido utilizado como cabeza de turco, y se sobrepone de este bache en casa de su madre. Cabizbajo y con el rostro serio, ha salido a pasear por las inmediaciones de la vivienda, pero ha vuelto a refugiarse en la calidez del hogar familiar cuando ha visto a los reporteros que le esperaban en la calle.

Mar Flores se ha convertido en uno de los más férreos apoyos de Carlo en estos momentos complicados, y ha clamado por la inocencia de su hijo en varias ocasiones. “Adoro a mis hijos, los amo, si les pasa algo les doy besos y les achucho”, comentó recientemente.

Carlo Costanzia Instagram

La semana pasada, Carlo Costanzia visitó el plató de “Espejo Públicó” y compartió el duro relato de su infancia, marcada por el bullying y las drogas. “Mi primer contacto con las sustancias lo tengo con 10 años. Empiezo con el alcohol, el tabaco, hachís y luego en mi adolescencia toqué fondo”, recordó.

Además, expresó cómo le marcó la infame portada de “Interviú” en la que su madre aparecía en la cama junto a Alessandro Lequio: “Me echaron del colegio por esa portada, sabiendo los problemas de acoso y de bullying que he sufrido de pequeño. Me insultaban y abusaban de mí físicamente”.

Por fortuna, Carlo consiguió superar esas piedras en su camino y tras pasar por un centro de rehabilitación pudo decir adiós a las drogas. El joven empezaba a levantar cabeza, pero ahora vuelve a pagar las consecuencias de un pasado turbulento.