Carlo Costanzia da la cara públicamente tras su condena: "He sufrido acoso, depresión y adicción a las drogas"

Carlo Costanzia ha sido uno de los protagonistas de los últimos días por haber sido condenado por la Audiencia Nacional de Málaga a 21 meses de prisión por un delito continuado de estafa en modalidad agravada. Después de estar en el ojo del huracán mediático, el hijo de Mar Flores ha decidido dar la cara y conceder su primera entrevista tras la sentencia en "Espejo Público".

El actor, además de haber dado las correspondientes explicaciones sobre sus actos delictivos, ha ido más allá y ha desvelado algunos de los sucesos más oscuros y dramáticos de su vida, desde su adicción a las drogas hasta el acoso escolar que sufrió de pequeño. "He tenido problemas de adicción y con las drogas. He estado en un problema de rehabilitación ocho meses. He estado en terapia. Cuando yo cometo estos delitos no estoy en mi sano juicio. He necesitado la ayuda de psicólogos... He vivido en una burbuja de depresión", ha confesado Carlo Costanzia, a corazón abierto.

"Mi madre por elecciones de vida ha estado con varias personas, pero ella al ser mediática venía todo esto filtrado por la prensa. Voy a in colegio del Opus desde pequeño donde me hacen un bullying continuado. Me pegan y me insultan", ha relatado el joven sobre su infancia. "Mi nacimiento sale en una portada del "Hola"... Cuando sale la famosa portada del 'Interviú' me echan del colegio por esa portada, sabiendo los problemas de acoso y de bullying que he sufrido de pequeño. Me insultaban y abusaban de mí físicamente".

Carlo Costanzia Instagram @carlocostanzia

Por primera vez, el hijo de Mar Flores ha relatado la infancia y adolescencia tan difícil que ha vivido por ser haber nacido en el seno de una familia tan conocida. "Me han recetado antidepresivos entre los seis y siete años, cuando ya me voy con mi padre... Me llegan a quitar el pestillo del cuarto porque creen que puedo tener problemas de autoflagelación", ha desvelado el actor.

"Mi primer contacto con las sustancias los tengo con 10 años. Empiezo con el alcohol, el tabaco, hachís y luego en mi adolescencia toqué fondo", ha revelado sobre sus problemas de adicción. Carlo Costanzia ha asegurado tener, a lo largo de su vida, "peleas contra familiares míos", en la que "ha vivido situaciones complicadas". Tanto es así, que incluso barajó la posibilidad de quitarse la vida: "Hay días en que no me levanto de la cama. Tengo cierto pánico social".

Después de un largo proceso, finalmente ha podido superar todos sus problemas de adicción, gracias al poyo incondicional de sus progenitores. "Mis padres están muy orgullosos de que yo haya superado todo esto. Me han apoyado en todo momento. Mi padre ha estado al pie del cañón". "La última sustancia que yo dejé fue el hachís", ha desvelado sobre el asunto.