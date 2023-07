Michelle Calvó, ex de Carlo Costanzia, se pronuncia sobre su condena

Carlo Costanzia se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana después de haber sido condenado a 21 meses de prisión por un delito continuado de estafa en su modalidad agravada. Después de ser acusado en septiembre, la Audiencia Provincial de Málaga dictó sentencia: "Condenamos a Carlo Costanzia Di Costigliole Flores y a R.B.M., como responsables criminales en concepto de autores de un delito continuado de estafa agravada, ya definido, con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño muy cualificada, a la pena, A CADA UNO DE ELLOS, de 21 meses de prisión y multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas".

Una situación muy complicada para toda su familia y en especial para Mar Flores, que se encuentra "destrozada" desde que salió la resolución. Ayer, en "Y ahora Sonsoles", programa en el que colaboradora la modelo, desvelaron en exclusiva que su hijo ya estaba cumpliendo condena y entró en prisión en 2019. De hecho, el actor porta una pulsera telemática por su tercer grado.

Y ayer, Michelle Calvó, la última pareja de Carlo Costanzia, se pronunció en durante los Premios Traveler 2023 sobre la situación judicial que está atravesando el actor. Según adelantó Ángela Portera en "Así es la vida", la nueva presentadora del "Grand Prix" decidió poner punto y final a su noviazgo con el actor por estos asuntos. "La vida enrevesada del hijo de Mar Flores se hizo patente para Michelle, lo que la llevó a poner fin a su romance", declaró la periodista en el magacín de las tardes de Telecinco.

Michelle Calvó es absolutamente consciente de lo delicada que es esta cuestión y ha preferido no mojarse sobre Carlo Costanzia. "Con todo el amor del mundo, de verdad, entiendo vuestro trabajo muchísimo", ha comenzado diciendo la actriz, para terminar declarando que "no voy a hablar absolutamente nada, de verdad". La joven, que está atravesando un buenísimo momento profesional, tampoco ha querido desvelar si ha hablado con él a lo largo de estos días, dejando a un lado este asunto, que ya no tiene nada que ver con ella.