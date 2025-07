Carlos Sobera: "Necesito cargar baterías, por el bien de mi mente y mi cuerpo"

No para de trabajar y de emprender nuevos proyectos. Lo último de Carlos Sobera es la creación, junto con su esposa Patricia, de una empresa, “Tu Team de Eventos y Producciones SL”, que, según el comunicador, “busca ofrecer servicios innovadores en la organización de eventos, fusionando espectáculos y estrategia corporativa”.



- Televisión, teatro, negocios… Esta súper ocupado.



- No hay que parar, hay que estar siempre creativo y activo. Sigo con el concurso veraniego “Todo es por ti” y con “First Dates”, estoy de gira teatral y ahora concurso lo de los eventos.



- En el programa de las citas hay mujeres que se le insinúan. ¿Su esposa es celosa?



- Se lo toma a broma. Allí al único que se le insinúan de verdad es a nuestro barman por excelencia, a Matías.



- ¿Tiene vacaciones?



- Me voy unos días a Cádiz con mi mujer y nuestras hijas. A desconectar de todo y a descansar, qué buena falta me hace. Playa y sol, a ver si me pongo moreno, porque estoy muy blanco. Necesito cargar baterías. No puedes estar todo el año trabajando sin parar, hay que parar un poco. Si no lo haces no resiste ni el cuerpo ni la mente. En teatro, por ejemplo, estaré de gira hasta mayo del 2026.



- Se está haciendo de “oro”…



- No se crea, el teatro no da mucho dinero, si Gloria y divertimento, pero ganas más en la televisión. El contacto con el público es el mejor trabajo del mundo. No miento si te digo que vivo una de las mejores etapas de mi existencia en todos los aspectos, en lo personal y lo profesional. Tengo un trabajo que me gusta, me mantengo en primera línea y a nivel familiar todo está muy bien.



Para Carlos, “mi mujer es la pareja perfecta. Llevamos juntos desde hace veintiuno años años, diez de ellos casados, y nos entendemos al cien por cien”.