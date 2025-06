Carlos Sobera niega amaño y defiende la transparencia de ‘Supervivientes 2025’

Carlos Sobera lleva desde el año 2016 siendo la "Celestina" de Mediaset gracias al programa de televisión 'First Dates' y liderando la noche de los martes de 'Supervivientes' con Tierra de Nadie desde el año 2019. El maestro de ceremonias nacido en Barakaldo se ha sincerado tras finalizar su séptima isla de los famosos de Telecinco en la rueda de prensa promocional de su nuevo programa, 'Todos por ti', un concurso que empieza esta noche y que ocupará el prime time de los miércoles del principal canal de televisión del grupo de comunicación situado en la carretera de Fuencarral. Sobera se ha sincerado con respecto a la última edición de 'Supervivientes', descartando que se haya producido amaño durante la final, confirmando que la victoria de Borja Gonzálezfue justa y limpia.

Defiende la transparencia del concurso

En una reciente entrevista concedida a El Televisero, Carlos Sobera compartió sus impresiones sobre la sorprendente victoria de Borja en 'Supervivientes 2025'. El presentador confesó que, al igual que el propio ganador, no se esperaba ese desenlace. Aunque destacó que todos los finalistas eran “muy merecedores”, reconoció que pensaba que Escassi o Montoya partían con ventaja frente a Anita y Borja. Aun así, valoró positivamente el resultado, subrayando que una victoria inesperada aporta autenticidad al formato y rompe con las expectativas habituales del público. Sobera recalcó que estos giros imprevisibles son parte del atractivo del reality, ya que mantienen viva la emoción y la incertidumbre hasta el último momento. Además, abordó las críticas sobre un supuesto amaño a favor de Montoya, negando tajantemente cualquier manipulación. Según él, lo que realmente influye es el sistema de votación y las decisiones del público, que pueden cambiar en función de cómo se desarrollan las eliminaciones. Para Sobera, esa dinámica refleja lo genuino del programa y refuerza su credibilidad, dando sentido a la naturaleza impredecible que lo ha convertido en un fenómeno televisivo.

Por otro lado, Carlos Sobera también habló sobre su futuro dentro del universo reality de Telecinco. Aunque confesó que le habría encantado participar en la edición de 'Supervivientes All Stars' anunciada para otoño, aclaró que no estará presente esta vez. En su lugar, asumirá un papel en la próxima edición de 'Gran Hermano', mientras que 'All Stars' quedará en manos de Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda. Aun así, Sobera reiteró su admiración por el formato de 'Supervivientes', al que calificó como "soberbio" y "bestial", destacando tanto la dificultad del concurso como su capacidad para emocionar al espectador. Además, expresó su deseo de viajar algún día a Honduras, aunque no como concursante, sino como presentador. Según explicó, le gustaría presenciar de cerca las condiciones reales del equipo y los participantes, para comprender mejor su esfuerzo y sacrificio. Considera que vivir la experiencia in situ reforzaría aún más su conexión con el programa, ya que la televisión, según él, a veces suaviza el nivel de dureza que realmente se vive en la isla.