Carmen Balfagón, sobre Daniel Sancho: "Su vida en prisión es muy dura, pero no le notamos ningún miedo"

En unos días, el equipo legal de Daniel Sancho presentará el recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Tailandia con el fin de conseguir que se le rebaje la pena de cadena perpetua al hijo de Rodolfo Sancho como culpable de la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Aunque en un principio, estaba previsto entregarlo el 19 de octubre, es Carmen Balfagón, miembro del equipo citado, quien nos revela que “se ha prorrogado el plazo y lo entregaremos en cuanto el recurso esté listo”.

Aparte de este recurso de apelación cabe la posibilidad de presentar también un recurso de casación ante el Tribunal supremo de aquel país.

Desde la prisión de Sirat Thani, Daniel ha expresado a su padre “mi plena confianza en mi equipo jurídico. Es muy injusto todo, no lo entiendo, porque yo únicamente me defendí, esa es la realidad. Estoy tranquilo porque confío en los recursos, en que salgan adelante. No tenemos otra vía posible”.

Balfagón nos aclara que “estamos trabajando en el recurso para que esté listo lo antes posible. Hay que cuidar hasta el más mínimo detalle”.

Carmen Balfagón Y ahora Sonsoles

- He leído que han encontrado nuevas pruebas que podrían demostrar que su cliente actuó en defensa propia y no en base a un asesinato premeditado.

- Nosotros no hemos dicho eso, se están publicando muchas mentiras. Si hicieran como tú, que nos llamas antes de publicar una información, se cortarían los bulos y las falsedades.

- ¿Cómo está ahora mismo la situación?

- De momento no hay novedades, pero nos sentimos algo fastidiados por todas las mentiras que se están publicando.

- ¿Está en contacto telefónico con Daniel?

- Sí. Y nos pide que sigamos peleando, que no nos demos por vencidos, que confía plenamente en nosotros y que no pierde la esperanza…

- ¿A pesar de estar encarcelado en una prisión tan peligrosa, se muestra algo tranquilo o aparenta algún tipo de miedo o nerviosismo?

- Bueno, de momento no le hemos notado ningún miedo. Salió del módulo de aislamiento y ahora se encuentra en uno general. Pero tengo que reconocer que su vida en prisión es muy dura, eso es inevitable.

- ¿Confía en que el recurso salga adelante?

- Claro que tenemos la esperanza de que prospere, si no fuera así, no lo presentaríamos, y confiamos totalmente en lo que asegura Daniel, que él no mató premeditadamente a Edwin Arrieta, que se defendió del acoso de ese hombre. Y eso es lo que queremos demostrar.

-Rodolfo está muy afectado.

- Es lógico, ¿no? Cualquier padre estaría así si su hijo se encuentra preso. Es fácil de entender que la situación es muy dura y desagradable.