Daniel Sancho continúa en aislamiento en Surat Thani: esto es lo que peor lleva de su nueva prisión

Fue el pasado 29 de agosto cuando la Justicia tailandesa condenó a Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato con premeditación a Edwin Arrieta. Un día después, el joven cocinero fue trasladado desde la prisión de Koh Samui hasta la de Surat Thani, su nueva cárcel en la que ya está cumpliendo su condena a la espera de la resolución de los recursos que ha presentado su defensa.

El equipo legal de Daniel Sancho continúa al pie del cañón y Carmen Balfagón, portavoz de la familia, entró anoche en el programa "Juntos" de Telemadrid para arrojar luz a la nueva situación del cocinero en Surat Thani. Además, la abogada desveló qué es lo peor que lleva el joven en su nueva prisión.

Daniel Sancho Agencia EFE

Tal y como explicó Balfagón, hoy termina Daniel Sancho su período de asilamiento en su nueva prisión y, durante estas primeras semanas, el joven ha estado solo. "Yo no sé si tiene o no un amigo, pero lo que sí sé es que la legislación penitenciaria tailandesa establece que cuando se ingresa en prisión, al menos tienen que estar un mes en aislamiento", detalló la portavoz. Sobre esta situación, la abogada reveló qué es lo que por lleva Daniel: no poder hacer ciertas actividades y, en concreto, el deporte. "Eso sé que Daniel lo lleva mal, porque una de las cosas que no puede hacer es deporte". Aún así, en aislamiento sí puede leer libros y ha encontrado en la lectura a su mejor aliado en prisión.

Tras estas confesiones, Carmen Balfagón no quiso entrar en más detalles relacionados con la vida privada de Daniel en Surat Thani. "En lo que pertenece a la esfera privada de Daniel yo no soy quién para contarlo. A mi me habéis preguntado por una situación penitenciario y yo creo que os la he explicado", finalizó sobre el asunto.