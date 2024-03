Carmen Borrego amenaza con abandonar ‘Supervivientes’ al segundo día

Carmen Borrego ha superado sus propios miedos desde el minuto uno que ha comenzado su aventura en ‘Supervivientes 2024’. De primeras, tiene miedo a volar y se ha subido a un avión destino a Honduras, para después tomar un helicóptero desde el que saltó, siendo la favorita del público. Tuvo que ser auxiliada, eso sí, porque no llegaba sola a tierra. Ahora, tal y como ha verbalizado, amenaza con abandonar el reality, a más tardar “mañana”, como así han adelantado desde ‘Socialité’, aunque sin confirmación oficial del programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

Carmen Borrego junto a Ángel Cristo Jr. en el helicóptero de 'Supervivientes 2024' Telecinco

La hija de María Teresa Campos, pese al chute de energía que supuso tener el respaldo del público en su primera noche y no ser nominada, ya estaría pensando en recoger su saca, subirse a una barquita y regresar a España. Ya sabía de antemano que la experiencia iba a ser dura, que sufriría las inclemencias del tiempo, hambre, dificultades en la convivencia y demás calamidades que se ingenien en el programa para animar las tramas. Ella misma lo decía días antes de poner rumbo a ‘Supervivientes’: “Es una decisión difícil de tomar. Es un formato extremo, pero es el rey de los realities. No he oído nunca a alguien decir que ir ha sido un error. Me voy a poner metas cortas, quiero ir paso a paso”, declaraba en ‘De Viernes’.

Al parecer ya ha alcanzado las primeras metas que se había fijado y estaría satisfecha con el desempeño realizado en el concurso. Eso, o las precarias condiciones de vida de los primeros días han superado sus expectativas. Habrá que esperar a conocer si sigue adelante con su decisión de marcharse del reality o simplemente se trata de una leve amenaza. Lo que está claro es que se ha convertido desde el primer momento en la que más juego ha dado, participando en las primeras pruebas físicas, en las nominaciones y especialmente protagonizando la primera gran bronca del programa con Ángel Cristo.

Carmen Borrego y Ángel Cristo Supervivientes

Sería una pena perder a una concursante que promete momentos que harán historia en ‘Supervivientes’. Desde hacía años escuchaba las ofertas de la cadena para sumarse a la aventura en Honduras, pero las negociaciones no llegaban a término. Tampoco la situación familiar era la más adecuada para ausentarse tanto tiempo: “Por circunstancias familiares no me podía ir de España. Este año ‘Supervivientes’ lo hace la productora y me puedo ir con la libertad y no irme con la preocupación”, se sinceraba con Santi Acosta y Bea Archidona.

Lo hacía también para expresar uno de sus grandes miedos a este reality: su presentador, Jorge Javier Vázquez: “Sé que me va a pinchar. Lo que más le gusta es verme cabreada. Le decía yo, que tengo bastante sentido del humor y ridículo, heredado de mi madre, hay una tecla que no sé qué es, que si me la toca me hundes. Y le he dicho que no la toque el primer día. Tener carácter no significa tener mal carácter”, reconocía Carmen Borrego las llamadas privadas que tuvo con su excompañero de ‘Sálvame’ para pedirle cierto tacto a la hora de las chanzas que, por supuesto, nunca faltarán.