El chófer Gustavo, cabreado con Carmen Borrego, le dedica varias pullas

Gustavo, quien fuese chófer de María Teresa Campos hasta que dio el salto a la fama en ‘GH Vip’ y coquetear con las revistas del corazón, ahora comenta los realities en un plató. Lo hace en el de ‘TardeAR’, dando su opinión sobre cómo se defiende Carmen Borrego y el resto de concursantes de ‘Supervivientes’. Y desea ser imparcial con la que fuese una de sus jefas y ha tenido algún que otro malentendido en el pasado: “Voy a ser objetivo siempre, no porque sea mi amiga voy a decir que es la mejor, voy a intentar ser objetivo siempre con ella. Me parece una concursante más y no hay que ir con prejuicios ni nada, no es una mujer que vaya a tener mi ayuda. Si hace algo mal, diré que ha hecho algo mal”, aclara.

Y es que Gustavo se ha mostrado muy dolido con el hecho de que Carmen Borrego se haya olvidado de él, como así ha expresado en ‘TardeAR’: “A mí me sorprende que manda besos y saludos a todo el mundo y a mí ni me nombra, cuando yo he estado en ‘Gran Hermano’ y se veía cómo yo iba al confesionario y le mandaba besos, siempre me acordaba de ella. Yo estuve hablando con ella dos días antes y ella se despide de mí y siempre me llama hermano. Yo la considero una hermana también. Entonces, al final, esto me hace daño. Saluda hasta a Carlo Costanzia, saluda hasta al apuntador, menos a mí”, se quejaba.

La hermana de Terelu Campos debutó este jueves en Honduras por todo lo alto, siendo elegida por el público como la que mejor saltó desde el helicóptero. Eso le posibilitó elegir grupo y también las mejores condiciones de la isla más ‘hogareña’. Lo bueno es que está con Kike Calleja; lo malo es que también está su ‘enemigo’, Ángel Cristo. Pero se añade otro inconveniente, que el que fuese hombre de confianza de su madre ha defendido al hijo de Bárbara Rey frente a ella, en la que ha sido la primera gran bronca de la edición.

María Teresa Campos y Gustavo Gtres

El que fuese hombre de confianza de la desaparecida presentadora, ha hilado fino a la hora de hablar sobre Carmen Borrego ante los micrófonos de ‘Europa Press’. “Espero que llegue lo más lejos posible”, reconoce, a la vez que apostilla que lo más difícil para ella, él lo sabe bien, “es la convivencia”. Aunque en este reality las inclemencias del tiempo y las condiciones de vida son pésimas, a la hija de María Teresa le costará más la parte social, según alguien que ha convivido con él durante tres décadas: “La gente dice los bichos, el frío, pero la convivencia es muy difícil. Ya puedes ser el más bueno del mundo, el más pacificador, el más correcto, pero al final salta la chispa y salta la pelea seguro”.

Lo que quizá siente peor a Carmen Borrego de las declaraciones de Gustavo es que haya defendido a Ángel Cristo tras su duro enfrentamiento. Estaban en el complejo hotelero a la espera de embarcarse en la aventura de ‘Supervivientes’ cuando estalló la discusión entre ambos. Se dijeron cosas feas, pero el chófer defiende que el hijo de Bárbara Rey “no me parece mal chaval y no creo que lo haya hecho aposta”, aunque reconoce que “no conozco a Ángel”. Sí conoce bien a Carmen, de ahí que considere el desencuentro “inevitable, pero Carmen es muy buena tía y al final hablará con él y hará las paces, seguro, eso no quiere decir que más adelante vayan a pelarse, pero ella sabe perdonar.