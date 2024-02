Carmen Borrego confiesa su mayor miedo para “Supervivientes 2024”

La casa de Mediaset sigue dando muy despacio los nombres de los concursantes de "Supervivientes". Las redes estallaron ayer cuando se dio a conocer que sería Carmen Borrego la novena concursante del programa más salvaje de la parrilla de televisión. Una emisión que muy pronto dará comienzo con unos participantes muy diferentes a los de pasadas ediciones.

Carmen Borrego se ha mostrado muy ilusionada de poder tener esta oportunidad. Ya en anteriores temporadas se le puso esta opción sobre la mesa, ahora que está centrada en su trabajo, con más compromisos que nunca, ha decidido lanzarse a la aventura con otros personajes de actualidad como son Ángel Cristo Jr., Arcano, Zayra Gutiérrez y Kike Calleja. Entre sus compañeros de televisión vuelan los consejos, pero también la pregunta de si conseguirá llevarse bien con el resto de concursantes, sobre todo en el caso del hijo de Bárbara Rey: "Yo de Ángel Cristo no he hablado bien en los platós de televisión, pero también voy a intentar entender a Ángel Cristo, siempre y cuando él intente entenderme", concluía este martes en el programa de "Vamos a Ver". Aunque sus compañeros se lleven de maravilla con ella, han podido notar que tiene un carácter muy fuerte que le hace tener una "reputación de ser borde y los que me conocen ven que no es verdad. A mi me pusieron el mote de Carmen Bordego", confesaba para el plató de Telecinco.

Carmen Borrego Así es la vida

Los ánimos de Carmen están en lo más alto y no piensa que su estancia en "Supervivientes 2024" vaya a ser precisamente corta: "Creo que ir a Supervivientes con el este de si estoy mal me vuelvo, no. Ve, vívelo y supéralo". De hecho, ya se ha empezado a preparar y lo primero que ha decido hacer ha sido aprender a hacer una hoguera: "Estoy yendo a que me enseñen a hacer fuego yo creo que cuando uno va a allí tiene que aprender las cosas que le ayuden a sobrevivir y hacer fuego no es fácil", desvelaba. "Tengo muchas ganas, y espero que las ganas superen al miedo".

Dejando a un lado su preocupación para desarrollar sus habilidades de supervivencia, ha surgido un consejo entre los exconcursantes que se ha repetido y que no se basa en su estancia en la isla, sino que se centra en que coma todo lo que pueda ahora, ya que en el reality va a pasar hambre, le dijo a los medios Omar Montes, quien fue el ganador de la anterior edición, al conocer la noticia de que la hija de María Teresa se embarcaría en esta aventura de lo más isleña.

Sin embargo, si hay algo que no soporta es volar. Desde siempre ha sentido "pánico a volar" y muy probablemente esta parte será la más dura para la televisiva en su estancia en el concurso: llegar a la isla en Honduras. "Lo primero que tengo es que meterme en un avión diez horas. Y luego, me preocupa menos el salto que subirme al helicóptero", confesaba de este modo lo que más difícil le parece.

Quien no se ha mostrado contento ante la noticia de que Carmen Borrego será la novena concursante de superviviente ha sido su excuñado, Pipi Estrada, quien se ha mostrado muy crítico ante las cámaras de Europa Press: "Que lo disfrute, porque a mí eso de de 'voy a vivir la experiencia' ya me chirría. Vas a vivir una aventura, vive la aventura hasta donde llegues, hasta donde te dejen los bichos, hasta donde te deje tu carácter, hasta donde te dejen los concursantes, hasta donde te deje el público, pues ya está, vive la aventura y dejémonos de victimismo", zanjó el periodista.