Carmen Borrego revela que ya sabe quién es "el topo" de su hijo, José María Almoguera

La colaboradora de televisión ha acudido esta mañana a la tertulia de "Vamos a ver" y allí ha aclarado de nuevo que ella no es el "topo" que da información sobre su hijo, José María Almoguera. Al contrario, ha señalado, muy enfadada, que ya conoce su identidad.

"Puedo decir abiertamente que el topo no soy yo. Se me ha acusado de que yo he ido con la prensa y ahora yo no voy, por lo que yo no puedo ser", se ha defendido CarmenBorrego. Alejandra Rubio ha indicado que ella sí que sabe quién es, por lo que ha compartido la información con su tía.

"Hay alguien que informa, incluso, en algunos momentos está envenenando porque habla de una nueva ilusión, por lo que tiene algún interés en sembrar odio", ha destacado Borrego, sobre las afirmaciones del posible romance de Paola Olmedo con otra persona. "Yo sé quién es, no sé si cobra, pero lo sé", ha afirmado. Ante los comentarios de sus compañeros ha aclarad que no se trata de un paparazzi. "No es Avilés, eso es mentira. Nosotros en Málaga siempre tenemos fotógrafos, no es un topo", ha contestado.

"El topo puede cobrar por una información o puede querer saltar para ser famoso. Eso no lo hemos planteado y pueden ir por ahí los tiros", ha reflexionado Borrego sobre la persona que ha dado información sobre Almoguera.