Carmen Borrego, sobre la ruptura de su hijo: “Con un bebé tan pequeño lo más fácil sería que estuvieran juntos”

Ha pasado más de un mes de la sonada exclusiva en la que José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, anunciara su ruptura con Paola Olmedo. La situación ha llegado a poner al clan Campos en el centro del foco mediático tras las duras declaraciones que hicieron la futura expareja sobre la familia de María Teresa Campos. Todo apuntaba a que no había la menor posibilidad de reconciliación, pero una nueva escapada a Andorra habría hecho saltar las alarmas. Ahora, la madre de José María ha reaccionado al plan familiar sin olvidarse de mandar una advertencia a su hijo.

El pasado lunes en “TardeAR” se hizo público que Paola Olmedo se había marchado por unos días al país vecino junto a su madre, sus hijos y… José María Almoguera. De este modo se confirmó, según la grabación que una ciudadana envió al programa, que la ruptura no sería tan simple como se había planteado en un inicio. El viernes 3 de mayo en torno a las 20.20 horas de la tarde se filmó a la familia cuando salían de un parking en Andorra. Al percatarse de que los estaban grabando Paola y su hija mayor deciden emprender retirada, mientras que el hijo de Carmen Borrego y la que sería su exsuegra deciden hacer como si nada y no reaccionaron ante la testigo que decía no entender nada sobre esta escapada familiar.

Y es que, según adelantaba Silvia Taulés en “TardeAR”, en este plan no estaba incluido José María Almoguera, pero parece ser que en el último momento se decidió unir: “José se ha apuntado a ese plan, pero no estaba previsto… ¿Con qué intención? Pues él quiere volver y lo hemos estado contando desde el primer día”.

Ahora ha sido Carmen Borrego la que se ha pronunciado sobre los hechos: “Yo no sé absolutamente nada de la vida de mi hijo porque no hay ningún tipo de relación. Les deseo lo mejor, pero no sé si están juntos o separados y es lo único que os puedo decir”, arrancaba la colaboradora.

Carmen Borrego en "Vamos a Ver" Mediaset

No ha podido mostrar su asombro ante lo que es una gran contradicción, pero se ha decidido a sincerarse sobre lo que ella querría para su hijo y para su nieto: “Yo he visto muchas informaciones sobre ellos, como que ella tenía otra ilusión, que mi hijo se había ido a otra casa. Pero no puedo hablar de ellos porque no sé absolutamente nada. Lo único que quiero es que sean felices, juntos o separados, aunque es verdad que con un bebé tan pequeño lo más fácil para su crianza sería que estuvieran juntos, aunque yo no me voy a meter en nada”.

Tras un primer acercamiento entre madre e hijo, la relación se volvió cada vez más tensa después de las declaraciones de José María y Paola en “De Viernes”. A pesar de todo lo que le dedicaron a la hermana de Terelu Campos, la televisiva sigue manteniendo la misma actitud de que “jamás voy a ir en contra ni de mi hijo ni de ella porque Paola siempre será la madre de mi nieto”.

Sin embargo, según mantiene Carmen Borrego, habría algunas cosas que no tienen vuelta atrás. Después de un Día de la Madre especialmente duro para las hermanas Campos, la menor de ellas ha querido mandar un serio mensaje: “Espero que no se arrepienta porque cuando el único objetivo de una pareja es separarte de tú familia, eso nunca sale bien”, concluía sobre el tema.