Carmen Borrego y Terelu Campos viven su peor Día de la Madre sin María Teresa

Este primer domingo de mayo ha sido un día de celebración para muchas familias, pero este no ha sido el caso del clan Campos. Para Carmen Borrego y Terelu, que se enfrentan a su primer Día de la Madre sin María Teresa Campos, esta fecha supone revivir todo el dolor del duelo. Como dijo la mayor de las Campos, el sufrimiento vuelve en las celebraciones especiales para la familia, como la primera Navidad sin ella, la primera Semana Santa -fiesta de la que la presentadora era muy devota- o el Día de la Madre.

En medio de una batalla mediática con Edmundo Arrocet, el que fue pareja de María Teresa, las hermanas han echado la vista atrás para recordar a una de las personas más importantes para ellas. Volcadas en su trabajo, no han querido recrearse en el dolor de su perdida. Mientras Terelu mostraba al mundo su dominio con la repostería en “Back Off” y compartía momentos vitales con compañeros como Rocío Carrasco, Carmen Borrego vivía una experiencia más dura en “Supervivientes”, programa en el que finalmente tuvo que renunciar. Durante estos días la menor de las Campos comprendió la realidad, su madre no volvería a estar nunca. En una última emisión desgarradora en la que tanto Carmen como Terelu se abrían como nunca en directo a esta verdad, dieron un paso muy importante en el proceso del duelo y la aceptación.

Este domingo, para recordar a su madre en su día, Carmen Borrego ha compartido en su perfil de “Instagram” uno de los últimos momentos que vivió con María Teresa. “Felicidades mamá, es el primer año que no estás pero en mi corazón vivirás siempre. ¡Cuánto te echo de menos!”, rezaba el texto que completaba la imagen. En ella ambas mostraban lo cercana que era su unión. No han tardado en llegar los comentarios, no solo de sus seguidores, sino de gente muy cercana a su entorno como Belén Esteban o Zayra Gutiérrez.

Sin embargo, no ha sido la única que se ha pronunciado. Terelu Campos rendía homenaje a la matriarca con un carrusel de fotos de la presentadora. “Felicidades Mamá. Es el primer año sin ti y no es nada fácil asumirlo. Espero al menos que estés con tu madre querida porque sé que siempre fue tu gran amor junto con nosotras. Te quiero mucho y me haces mucha falta”, le dedicaba.

El clan Campos se enfrenta a uno de sus momentos más complicados, no solo por el duelo que todavía viven, sino por las recientes polémicas que han salido tras dar a conocer la separación de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y Paola Olmedo. No parece que vayan a poder esquivar el foco por mucho tiempo. Dejando a un lado las rivalidades y rencores del pasado, Carmen Borrego y Terelu Campos viven un gran momento profesional. En pocas semanas se estrenará el formato “Ni que fuéramos Sálvame”, que se retransmitirá en la nueva plataforma de streaming “Quickie”. Aunque muchos esperaban que Terelu, una de las colaboradoras más sonadas del extinto “Sálvame”, estuviera entre sus colaboradores parece ser que por el momento no se contará con su participación. Quien sí dará mucho que hablar será su hermana, Carmen Borrego, como detalló Belén Esteban este sería un reencuentro entre antiguos colaboradores.