Terelu Campos reconoce por qué no dan luz verde a la calle de María Teresa Campos en Málaga

A vueltas con la calle de María Teresa Campos en Málaga. Mucho se ha hablado ya de este homenaje que se plantea con una de las grandes estrellas que ha dado esta tierra, pero no llega a materializarse. Son muchas las incógnitas que hay detrás de este retraso, lo que está crispando los nervios de propios y extraños. No llega a decirse con claridad qué sucede, se echan balones fuera, se cuelan pelotas en tejados ajenos y, en definitiva, pocos entienden algo. Ante todo esto, Terelu Campos ha vuelto a ser preguntada y no ha dudado en responder.

En Málaga todo está preparado para rendir homenaje a la desaparecida presentadora, que perdió la vida el pasado septiembre de 2023. Cerca de cumplirse el segundo aniversario de su ausencia, la ciudad que siempre llevó por bandera y en la que descansan sus cenizas sigue sin llegar a un acuerdo con sus hijas. Se le anunció que tendría su propia calle, pero la placa nunca llega a instalarse. Las acusaciones de unos contra otros ensucian su memoria y entorpece también que se lleguen a un acuerdo fácil y libre de polémica. Y es que el escándalo lleva ya tiempo servido. Incluso se ha enfriado y recalentado varias veces. Este viernes, otra vez.

María Teresa Campos Alberto R. Roldán La Razón

Terelu Campos explica el motivo del retraso

El proyecto en sí comenzó con cierta polémica, pues la calle que iban a otorgar en memoria de María Teresa Campos no parece estar a la altura de su importancia. Se le ha reservado una calle cuya ubicación no es demasiado lucida, pues no es muy transitada. Hubo quejas, pero tanto Terelu Campos como Carmen Borrego quisieron dejar claro que “nos parece fenomenal todo”. Sin embargo, no parece que sea así en los despachos a puerta cerrada y las negociaciones han entrado en terreno farragoso. Desde el consistorio se asegura que el único motivo por el que no está la placa conmemorativa colgada y no se le ha entregado aún la calle prometida por un único motivo: “Depende exclusivamente de ellas”.

Terelu Campos ha tomado el turno de palabra, acrecentando con ello la polémica reinante. Aunque dice que “a veces flipo” al escuchar lo expuesto por el consistorio malagueño, al final confirma que, efectivamente, “ha sido una decisión de mi hermana y mía”. Sobre el motivo de este rechazo inicial que está entorpeciendo que María Teresa Campos tenga al fin su calle en su tierra natal, explica que “queremos que sea un poco más urbanizada, sobre todo para impedir que todos vosotros os echéis encima del Ayuntamiento de Málaga, al que nosotras estamos agradecidísimas por creer que ponen el nombre a una calle que no corresponde con la categoría de mi madre, que nosotras creemos que sí”.

En definitiva, Terelu Campos, en nombre también de su hermana Carmen Borrego, dice estar agradecida por la decisión de otorgarle a su madre la calle “Periodista María Teresa Campos”. Eso sí, la inauguración de la misma deberá esperar un tiempo indefinido, pues se ha propuesto una condición para que se lleve a cabo. Hasta que no se urbanice más la zona y esa calle tenga asegurada más transeúntes seguirá sin colgar su placa. Aunque eso haga que la polémica siga en boca de todos y no muchos entiendan el conflicto existente.