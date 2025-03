Carmen Chaparro reaparece tras preocupar a todos: “He tenido que parar para cuidarme y tratarme”

Carme Chaparro llevaba unas semanas preocupando a propios y extraños, pues había desaparecido de las redes sociales. Es muy activa en estas plataformas, donde mantiene el contacto directo con una horda de fans a los que considera parte de su círculo de confianza. Son muchas las alegrías que ha compartido con ellos todos estos años en los que ha triunfado tanto en televisión como en las librerías a golpe de ‘best sellers’. De ahí que su inesperado silencio propagase la preocupación e hiciese que saltasen las alarmas, sospechándose que algo no andaba bien en la periodista. Tanto ha sido así que al final se ha visto obligada a emitir un comunicado en el que ha explicado el motivo de su desaparición. Lo ha hecho con un vídeo publicado en su cuenta personal de Instagram, para hacerse entender mejor, pues tiene una buena excusa para contextualizar su ausencia viral.

Carmen Chaparro en el plató de 'Informativos Telecinco' Mediaset

Después de un tiempo sin dejarse ver y sin hacer ruido viral, la comunicadora se ha grabado para explicar que necesitaba cuidarse. Ha atravesado por un momento complicado en el que no ha querido ahondar demasiado, pero sí que entiende necesario confesarse con sus seguidores: “Hola a todos, espero estéis bien. Voy a contaros algo que para mí es difícil de contar, pero que espero poder contar bien”, comenzaba a explicarse algo nerviosa. “Me habéis preguntado muchos que dónde estoy, que por qué no contesto a los mensajes, que estoy desaparecida de las redes, que no cuelgo imágenes nuevas”, detalla la preocupación reinante a su alrededor, para entrar en materia y desvelar qué le ha motivado a este tiempo alejada del mundo en el que se ha priorizado a ella y a nada más.

“He tenido que parar muchas cosas de mi vida para poder cuidarme y tratarme, pero vamos por el buen camino”, desvelaba Carme Chaparro, sin entrar en demasiados detalles. Se entiende que podría tratarse de algún problema médico que le ha hecho centrarse en exclusiva en sanar y recalcular el orden de prioridades que tenía en mente. Esto le ha hecho alejarse del mundo público y refugiarse en su vertiente más privada, en los suyos, pero, sobre todo, en ella misma. Además, para reforzar el potente mensaje que ha mandado la periodista y escritora a sus seguidores, ha echado mano de palabras clave como “Ciencia. Personas. Paciencia. Ya vamos por el buen camino. Gracias a todos y todas por estar ahí”, zanjaba sus explicaciones, dejando en el ambiente una mayor preocupación, aunque la tranquilidad que da saber que está en buenas manos y ha puesto remedio a su mal.