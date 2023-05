Carme Chaparro vuelve a Telecinco para sustituir a Piqueras

Carme Chaparro regresará como presentadora de 'Informativos Telecinco', donde estuvo doce años al frente de la edición de fin de semana antes de haberse trasladado a Noticias Cuatro en 2017. Durante el verano, ocupará el lugar de Pedro Piqueras, que probablemente no vuelve de vacaciones, llevando la batuta de las noticias diarias en la cadena principal de Mediaset España.

La propia Chaparro confirmó esta noticia en una entrevista con la revista 'Semana', expresando su satisfacción por sustituir a su compañero durante unas semanas. Comentó: "Vuelvo durante el verano para cubrir las vacaciones de Pedro, hasta su regreso. Estoy muy contenta. Será interesante ver cómo me siento de nuevo... han pasado muchos años desde la última vez que presenté informativos".

En concreto, han transcurrido cuatro años desde que Mediaset canceló la edición diaria de Noticias Cuatro, que Chaparro había estado presentando desde 2017. Anteriormente, la periodista y escritora tuvo varias experiencias en Telecinco: debutó en 1998 en la sección de Cataluña, entre 2001 y 2004 condujo la edición del mediodía y desde ese año y durante casi trece años, fue el rostro del fin de semana.

Chaparro reveló que fue Pedro Piqueras quien la seleccionó para ocupar su lugar en verano, lo cual considera un honor: "Es un honor que Pedro haya pensado en mí para ocupar su puesto", declaró, explicando que se alternará con Alba Lago: "Ella se encargará durante algunas semanas y yo tomaré el relevo en otras".

En cuanto a cómo afronta su regreso, Chaparro comentó que "es como andar en bicicleta, nunca se olvida". Añadió: "Veremos si soy capaz de sentarme en esa silla y no moverme demasiado, ya que últimamente me he acostumbrado a moverme mucho en los platós. Pero estoy muy contenta".