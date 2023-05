Carmen Lomana, sin piedad sobre "la humillación" de Enrique Ponce a Paloma Cuevas

Más de 2,5 millones de espectadores vieron la entrevista a Enrique Ponce y Ana Soria, en "El Hormiguero". Según confirma "Semana" entre esa audiencia no estaba Paloma Cuevas que se negó a ver el programa de Pablo Motos. No solo eso, sino que además no piensa hacer declaraciones.

Todo lo contrario de Carmen Lomana que sí ha querido posicionarse al respecto. La socialité se ha mostrado indignada porque en ningún momento se nombrara a Paloma Cuevas durante la entrevista. "Me sorprendió que no se habló del dolor, de la sorpresa y de la humillación de Paloma Cuevas", ha dicho Lomana.

Le pareció, además, de mal gusto, que la pareja hablara de cómo y cuándo se conocieron, teniendo en cuenta que en esa fecha, el diestro todavía estaba casado con la diseñadora.

Enrique Ponce y Ana Soria en 'El Hormiguero' 'El Hormiguero'

"Nadie critica que se enamorasen o la diferencia de edad, pero nos quedamos indignados porque olvidó que estaba casado, que tiene dos hijas, una de ellas adolescente y empieza a hacer declaraciones de amor públicas. Ana debería de tener la cabeza de decirle que todavía no estaba separado. No me parece bien la demostración de amor en redes sociales. Te puedes enamorar, pero puedes hacerlo discretamente. No puedes hacer ostentación", ha destacado Carmen Lomana.

Además, Lomana ha asegurado que ella habló con Cuevas cuando salto a la luz pública la ruptura de su matrimonio con Enrique Ponce. "Hablé con ella, pero ella no quería aceptarlo. Quizás estar tan volcada en tus padres igual podía haber afectado".