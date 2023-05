El día que Bertín Osborne sentenció a Enrique Ponce por su separación con Paloma Cuevas: " Ella ha aguantado tus cornamentas, tus marrones y tus malos ratos"

Esta noche Enrique Ponce y Ana Soria se sientan en el plató de 'El Hormiguero' para conceder su primera entrevista desde que comenzó su relación sentimental. Su romance salió a la luz en verano de 2020, justo después de que el torero protagonizase un sonado divorcio con Paloma Cuevas, la madre de sus hijos y con la que estuvo casado durante más de 25 años. Desde que el matador comenzó su noviazgo con la joven almeriense, los dos estuvieron en el ojo del huracán mediático durante una larga temporada y su amor fue muy criticado y cuestionado.

Bertín Osborne ha sido una de las voces más críticas con Ponce desde que comunicó su separación con Paloma Cuevas. El presentador, a lo largo de este tiempo, no ha tenido ningún reparo en pronunciarse sobre la actitud del diestro y su nueva relación sentimental con Ana Soria. La última vez que lo hizo fue hace tan solo unos meses en su programa 'El show de Bertín', durante una charla con El Sevilla. El vocalista de Mojinos Escozíos le preguntó al ex de Fabiola Martínez qué le parecía la joven almeriense y Bertín, sin pelos en la lengua, expresó su postura sobre la relación del torero con Soria.

Enrique Ponce y Ana Soria, muy enamorados Instagram

"Ana es una monada de niña", comenzó diciendo, dejando bien claro que le parece guapísima. "La cuestión de la edad... Ponte que yo salga con Ana. Yo soy consciente de que tiene fecha de caducidad", confesó sobre la diferencia entre ambos. "Si tú asumes eso y lo tienes asimilado, ya está. ¿Qué voy a ser siete meses feliz con la chavala? Pues siete meses que me lo paso fenomenal y ella lo va a pasar de miedo también", prosiguió. "Te llega una tía o un chavalillo con 20 o 30 años menos y te revoluciona la vida hasta el punto que dices como el chiste...¡organización!", concluyó.

Para Bertín, cuando se tiene una relación sentimental en la que existe una gran diferencia de edad, llega un momento en el que "¿esto me compensa o no compensa?". "Yo jamás voy hacer daño a nadie. Prefiero cortar una situación cuando la cosa se va a complicar. Y además se lo digo: 'hasta aquí llegamos porque no te quiero hacer daño y tampoco quiero sufrir yo y como esto tiene los días contados pues vamos a hacerlo ya", zanjó sobre el asunto, desvelando que para él, estas relaciones no van a ningún sitio.

No es la primera vez que el artista se pronuncia públicamente sobre Enrique Ponce. Cuando Bertín se enteró de la separación del diestro con Paloma Cuevas, el presentador fue muy duro con el diestro. "No puedes humillar a una mujer que lleva más de veinte años contigo. Además, tenéis dos hijas en común. No puedes saltarte a la torera la relación que habéis tenido. Ella ha aguantado tus cornamentas, tus marrones y tus malos ratos", expresó sobre el matador de toros.