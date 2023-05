Ana Soria aclara cuándo comenzó su relación con Enrique Ponce: "Ese es el año, guapos"

Anoche Enrique Ponce y Ana Soria concedieron su primer entrevista en 'El Hormiguero' y decidieron contar su historia de amor en prime time. La pareja, que expresó desde el primer momento lo enamorados que están, desvelaron algunos de los detalles más desconocidos de su romance, como su primer encuentro y los difíciles inicios de su romance por la sobreexposición mediática que vivieron durante una larga temporada.

Ambos, muy acaramelados, relataron de una manera muy romántica como fue cuando se conocieron y lo que sintieron. Una historia aparentemente bonita pero que se ha convertido en uno de los temas más debatidos en las últimas horas en las tertulias de la crónica social y en la prensa del corazón. "Yo fui a torear a Almería y estando en el callejón la vi en el tendido. Me fijé solo en ella, como para no mirarla. Pregunté a un amigo si la conocía y me dijo que era hija de un amigo suyo y la busqué en Instagram...¡Y la encontré!", dijo sobre el flechazo. "Me miraba a mí, me di cuenta. Estaba sorprendida, muy confundida. Hubo un momento que cruzamos miradas. Yo la evitaba al principio hasta que cruzamos miradas y en ese momento sentí algo especial. Creo que fue su brillo en los ojos", reveló Ana Soria sobre el flechazo que sintió con Ponce ese día. "No sabes lo que me motivó. Ese día corté cuatro orejas", desveló el torero sobre ese día, desatando la polémica.

Ana Soria, Enrique Ponce y Pablo Motos en 'El Hormiguero' Atresmedia

Con este detalle, se desató un equipo de investigación sobre cuándo fue exactamente esa corrida de todos. Y el día que cortó cuatro orejas Ponce en Almería fue el 24 de agosto de 2017, justo cuando ella habría cumplido 18, solapando así el inicio de su relación sentimental con su matrimonio con Paloma Cuevas. Los medios no han dudado en hacerse eco de esta información y la almeriense ha tenido que lanzar un comunicado desde su perfil de 'Instagram', en el que le han subido los seguidores como la espuma después de su intervención en 'El Hormiguero' para aclarar cuando fue exactamente el inicio de su relación con el matador de todos.

Story de Ana Soria Instagram

"A los pesaditos", comenzaba diciendo la almeriense. "Enrique recuerda que triunfó y salió a hombros, pero joder, no se acuerda del número exacto de orejas. Así que decidme vosotros cuántas cortó en Feria de Almería de 2019 y acabamos antes con el tema. Ese es el año guapos", aclaraba. Para terminar, ha querido agradecer el apoyo recibido tras la entrevista: "A todos los demás, gracias por tantísimos mensajes de cariño, me alegro mucho de que os llegara, y nosotros muy felices tambiém".