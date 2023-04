Carmen Lomana presenta y presume de "amigo": "Me ha ligado él a mi"

Carmen Lomana ha sorprendido en el último evento al que acudido junto a un misterioso acompañante. La socialité fue una de las invitadas a la premiere de la nueva serie 'Pollos sin cabeza', una nueva comedia sobre fútbol, que se estrenará el HBO el próximo 28 de abril. La televisiva, forofa amante de este deporte y colchonera de corazón, no ha querido perderse este estreno, al que ha asistido con un inesperado amigo con el que ha sorprendido a toda la prensa que la esperaba, presumiendo de compañía.

Carmen Lomana no ha perdido la oportunidad de presentar al que ha catalogado como su "amigo", a pesar de que el tonteo entre ambos era más que evidente. Alto, fuerte, moreno y con barba. Así es el acompañante que ha ido junto a la socialité a la premiere y que ha dejado a todos con la boca abierta, ya que la socialité no acostumbra a asistir a los eventos en compañía. La televisiva, nerviosa por haberle dejado solo en el photocall, ha ido a rescatarlo, ocasión que ha utilizado para presentarlo ante los medios.

Carmen Lomana Gtres

"No la puedo dejar sola", decía el musculoso amigo de Carmen Lomana tras reencontrarse con ella. Al ser preguntado si era amigo de la socialité, el respondía "de toda la vida", algo que no ha tardado en cuestionar sorprendida. "¿De toda la vida? No, de una parte, de la vida...", expresaba una pícara Carmen Lomana. Según el apuesto caballero, ambos se conocen "de muchas cosas y de nada", desviando la pregunta y dejando la incógnita en el aire. "Tienes pinta de gimnasio", le espetaba una periodista. "¿Os conocéis del gimnasio?", preguntaba otra compañera. "¿Gimnasio yo? No lo he pisado nunca. Yo nunca he ido a un gimnasio, jamás ligaré en el gimnasio", negaba rotundamente entre risas la televisiva.

Tras esto, Carmen Lomana decía que ella no se lo había ligado. "Me ha ligado él a mi", exclamaba entre risas la socialité. Tras esto, inmediatamente lo negaba y su acompañante aseguraba que eran "amigos y nada más". "¿Amigos con derecho?", le pregunta una periodista. "¿Pero a ti que te importa? Aunque fuera mi amante bandido no te lo iba a contar", expresaba entre risas mientras lo abrazaba. Después de esto, ambos terminaban su intervención, entre risas. ¿Habrá recuperado Lomana la ilusión en el amor al lado de este apuesto hombre?