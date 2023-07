Kiko Rivera toma una importante decisión tras acudir al médico por su ictus: “Me ha leído la cartilla”

El pasado mes de octubre, Kiko Rivera se llevó un terrible susto de salud tras sufrir un ictus que le llevó a ingresar varios días en el hospital. La preocupación por él se extendió entre su familia, amigos y demás seres queridos, pero el DJ logró salir adelante, aunque todavía debe hacer frente a algunas secuelas.

La apoplejía le sirvió para reflexionar sobre sus hábitos y prometió mantener un estilo de vida más saludable, en el que no tuvieran cabida la comida basura, el sedentarismo, la bebida o el tabaco. Sin embargo, no es fácil desprenderse de estas prácticas de un día para otro, y el hijo de Isabel Pantoja acaba de confesar que le ha sido imposible dejar de fumar.

“Hoy he estado en el médico de revisión. Evidentemente no he podido mentirle, y, por supuesto, le he dicho que he vuelto a fumar”, ha comenzado explicando Kiko Rivera en su cuenta oficial de Instagram.

Aunque el doctor ha valorado su sinceridad, el hermano de Isa Pantoja desvela que no se ha tomado nada bien su recaída, una recaída que puede volver a causarle serios problemas de salud: “Me ha leído la cartilla”.

Kiko Rivera Europa Press

Consciente de los riesgos que el tabaquismo conlleva para la salud, especialmente si tiene antecedentes de ictus, Kiko Rivera ha tomado una importante decisión que parece decidido a cumplir: “Hoy, día 4 de julio, me dispongo a dejar de fumar definitivamente. Vamos a por todas. Eso sí, con mi vaper”.

Aunque se trata de una decisión positiva y valorable, Kiko Rivera parece ajeno a los riesgos para la salud que los conocidos como vapers (vapeadores) también entrañan. Aunque parezcan inocuos, lo cierto es que están fabricados con sustancias cancerígenas y pueden causar tantos problemas como el tabaco tradicional. “El aerosol del cigarrillo electrónico puede contener nicotina y otras sustancias adictivas que pueden causar enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas y cáncer”, avisa la American Cancer Society.