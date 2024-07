Chris Hemsworth boicotea a Elsa Pataky en su cumpleaños con sus ‘peores’ fotos

Elsa Pataky puede presumir de tener el mejor marido del mundo: Chris Hemsworth. Al menos sí el que más pasiones despierta y por el que es la mujer más envidiada del globo. Pero no solo por las cualidades físicas del renombrado como ‘Thor’, Dios del trueno con brazo de acero, sino también por ser un espectacular padre y también un increíble marido. Algo de lo que siempre ha dejado constancia la propia actriz al hablar de las ocurrencias de su esposo para hacer que su vida sea idílica, aunque nunca exenta de los habituales problemas conyugales. Es detallista, atento y muy divertido, algo que plasma también en sus redes sociales. Como ahora, que su mujer ha cumplido 48 años, aunque no los aparente, pues sabe muy bien cómo resistirse al inevitable paso del tiempo y que éste no haga mella en su rostro.

Con motivo de su cumpleaños, el actor ha querido felicitar a su mujer a través de sus redes sociales. Pero no se ha limitado al típico y manido mensaje a modo de declaración de amor en el que reconoce lo maravilloso que es pasar los años a su lado. Eso ya lo ha hecho. Ahora ha preferido echar mano del humor y llevar a cabo una fechoría que seguramente haya despertado una sonrisa en ella. Y es que, para desearle el mejor de los días por su 48 aniversario, ha seleccionado algunas fotografías en las que no sale nada bien parada. Esas que ella habría descartado de primeras y jamás verían la luz. Ahora están a la vista de todos, aunque tiene su justificación y bien podrían entenderse sus buenas intenciones.

“Feliz cumpleaños a esta preciosa dama”, escribía Chris Hemsworth con cierta sorna, pues escogía para comenzar el carrusel de instantáneas una en la que no es precisamente la belleza de su mujer lo que destaca. Se trata de una imagen de uno de los rodajes en los que coincidieron, en la película ‘Furiosa’ donde la caracterización para Elsa Pataky fue precisamente para restarle guapura y añadirle un punto salvaje y peligroso. Casi lo mismo que sucede en la última fotografía, en la que la actriz está caracterizada como una bestia con dientes y garras incluidas en un cameo que realizó en ‘Thor: Love and Thunder’. Incluso ahí es evidente su belleza. Es por eso que el intérprete ha añadido otras dos imágenes a la colección menos jocosas: una de la familia al completo comiendo en un restaurante y otra de la actriz en primer plano en una idílica escena entre pequeñas piedras y conchas a su alrededor.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky Instagram

Eso sí, ya decíamos que el lado gamberro y divertido de Chris Hemsworth no hace sombra a su vertiente más romántica. Así lo demostró hace unos días cuando descubrió su estrella en el paseo de la fama: “Quiero agradecer a mi mujer, que ha estado a mi lado a lo largo de básicamente toda mi carrera, apoyándome y animándome sin descanso. No se me va a olvidar nunca que ella dejó a un lado sus propios sueños para apoyar los míos, algo por lo que siempre estaré en deuda contigo. Todos estos eventos o momentos especiales no lo serían si no estuvieras a mi lado. Te quiero”, le dedicó con todo el mundo como testigo. Unas hermosas palabras en las que reconocía el gran sacrificio que su esposa hizo al trasladarse a Australia a vivir, lejos de su propia familia, para formar la suya al lado de uno de los actores más cotizados de Hollywood.