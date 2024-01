Claudia Osborne comparte el momento en el que su hija Micaela conoce a su hermana Violeta: "El amor no se divide sino que se multiplica"

El pasado 22 de enero Claudia Osborne se convirtió en madre por segunda vez junto a José Entrecanales. Ayer, la hija de Bertín recibió la visita de su su padre y de sus familiares en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, lugar en el que dio a luz, antes de recibir el alta hospitalaria y regresar a su hogar junto a Violeta, su bebé. Nada más llegar a su casa, la coach presentó le a Micaela, su primogénita, su nueva hermanita y protagonizaron un emotivo momento que no ha dudado en compartir en Instagram, donde acumula casi 120.000 seguidores.

En la fotografía aparece Claudia Osborne abrazando a sus dos retoños. Junto a la imagen, la hija de Bertín ha escrito el siguiente texto titulado "El día que nació nuestra pequeña kangurita": "Se adelantó para luego hacerse esperar, pero todo mereció la pena en cuanto vi su carita. Este día también nació una hermanita mayor, Micaela, y sólo puedo decir que ser testigo de cómo estas dos personitas se conocen ha sido el highlight de esta experiencia. Es verdad eso que dicen de que el amor no se divide sino que se multiplica. Qué viajazo este de la maternidad. Bienvenida Violeta, mi pequeña bella flor".

La segunda hija del matrimonio se llama Violeta en honor a Sandra Domecq, la madre de Claudia. Según desveló la coach, esta era la flor favorita de su progenitora, fallecida en 2004 con tan solo 50 años a causa de un cáncer de mama. 24 años después de su muerte, sus tres hijas la siguen teniendo muy presente y con este gesto Claudia ha querido homenajear a su progenitora, a la que echa mucho de menos.

Violeta ha llegado al mundo 22 días después del hijo de Gabriela Guillén, al que Bertín no ha conocido y no tiene intención, de momento, de conocer. De hecho, ayer, el presentador viajó a la capital para conocer a su nieta antes de coger un avión, pero no se reencontró con la fisioterapeuta y el pequeño.