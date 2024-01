Ningún juez puede obligar a Bertín Osborne a querer a su hijo

La familia de Bertín Osborne está de enhorabuena. Claudia Osborne y José Entrecanales acaban de dar la bienvenida a su segunda hija en común, Violeta, la hermana pequeña de Micaela, la primogénita que llegó a sus vidas en junio de 2022.

Hasta el Hospital Ruber Internacional de Madrid se han desplazado los primeros familiares de los felices papás, como Eugenia Osborne, que ha confirmado que tanto su sobrina como su hermana están "fenomenal" y que la recién nacida es "guapísima". También se ha dejado ver por la clínica Bertín Osborne, orgulloso abuelo de su octava nieta, que por lo visto tiene más ganas de ser abuelo que padre.

El presentador todavía no ha conocido al hijo de Gabriela Guillén, la mujer con la que mantuvo una relación y que asegura que Osborne es el padre de su bebé, cuyo nombre aún se desconoce. La paraguaya está tan convencida de la paternidad del cantante que ya habría comenzado los trámites para someter a su bebé a un test de ADN que confirme que es el séptimo hijo reconocido de Bertín.

Primeras imágenes de Gabriela Guillén junto a su hijo y su madre Gtres

Aun así, el cantante comentó en la revista "¡Hola!" que no ejercerá de padre de la criatura, incluso si los resultados dan la razón a Guillén, limitándose solo a cumplir con sus obligaciones económicas y de sustento. Un rechazo total y absoluto a su hijo que, según ha indicado el abogado Fernando Osuna a LA RAZÓN, no tendría ninguna repercusión legal para él.

"Ejercer de padre es un derecho, no un deber. Prueba de ello son los padres que no van a ver a sus hijos, aunque los tengan un fin de semana o puedan recogerlos en el colegio, pero si no van no incurren en ningún delito", explica el letrado, que añade: "Lo que no se puede es no darles cantidades económicas para los alimentos, el colegio, la ropa… A eso sí está obligado. En la Justicia no existe la obligación de amar. Ningún juez puede obligar a un padre a que quiera a un hijo".

Osuna insiste en que, por más "censurable" que sea en el plano ético que un padre rechace a su hijo, "en el ordenamiento jurídico no existe la obligación de querer".

Bertín Osborne Europa Press

Sobre las posibles secuelas psicológicas que podría tener para el menor el rechazo público de su padre, Osuna considera que sería "muy difícil" probar ante un juez que esos problemas han sido fruto de una ausencia paterna, aunque el hijo estaría en su derecho de reclamar los daños ante la Justicia.

El abogado, experto en este tipo de casos, lamenta que los niños que se crían en entornos similares acaban presentando algún tipo de frustración por culpa del rechazo paterno, que, por mucho que se intente suplir con acuerdos económicos, no deja de hacer mella en su desarrollo personal.