Claudia Osborne confirma su embarazo y desvela el nombre elegido para su próximo bebé

Claudia Osborne ha confirmado su embarazo a través de un vídeo en "Instagram" después de que revelase en exclusiva "Vanitatis" la información. La hija de Bertín Osborne se va a convertir en madre por segunda vez junto a José Entrecanales, coincidiendo con el próximo nacimiento del último hijo del presentador con Gabriela Guillén. Los Osborne están de enhorabuena y la familia va aumentar considerablemente en los próximos meses con la llegada de dos bebés al clan.

La tercera hija de Bertín y Sandra Domecq ha compartido un emotivo vídeo en su perfil junto a un texto en el que ha desvelado el nombre de su futuro bebé. "Estos últimos meses han sido de auténtica felicidad al conocer que estamos embarazados de nuestra segunda hija, Violeta", ha comenzado relatando Claudia en "Instagram". "Me ha dado pena que esta vez no os hayáis enterado por mi, pero me he confiado y, queriendo alargar los días de intimidad y de disfrute de este embarazo que tanta ilusión nos hace, la noticia ha transcendido, así que es hora de confirmarla. Gracias a todos por vuestros mensajes tan cariñosos. Es una maravilla sentirse tan respetada y abrazada en estos momentos tan bonitos. Os mando un besazo enorme a todos", ha expresado la joven en su red social.

Desde "Así es la vida", Patricia Cerezo ha revelado que Claudia Osborne está embarazada de 4 meses. En estos momentos se encuentra en la playa descansando retirada del foco después del huracán mediático vivido estos últimos días por la futura paternidad de su padre con Gabriela Guillén. Padre e hija serán padres prácticamente a la vez y el presentador se ha vuelto a convertir en el personaje del día por ser abuelo en los próximos meses. Salvo la futura mamá y José Entrecanales, nadie de la familia se ha pronunciado sobre la llegada al mundo de Violeta.