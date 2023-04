Por todos es conocida la faceta artística de Pablo López y su amplia y consolidada trayectoria en el mundo de los escenarios. A sus 39 años, hay poco que le quede por conquistar al malagueño, ya que ha conseguido llenar todos los grandes estadios y compartir música junto a los artistas más importantes de nuestro país y también a nivel internacional.

Lo que muchos desconocen es su faceta más íntima. No es muy dado a hablar de sus relaciones personales más allá de lo que concierne a sus amistades en el mundo del arte, y tampoco de su rutina cuando las puertas de su casa se cierran.

Arroz a la cubana Dreamstime

Hoy LA RAZÓN ha querido averiguar su destreza entre los fogones y si el cantante, entre composición y composición y gira y gira, tiene tiempo para preparar algún plato especial: «Yo me he inventado un plato que se llama un timbal del rissotto al Paseo de la Habana», o lo que es lo mismo «un arroz a la cubana bien hecho», desliza a este medio, dejando claro entre risas que «me gusta mucho el tomate y me tiro una hora haciéndolo». El arroz a la cubana es un plato de la cocina española y muy típico en Canarias, aunque de origen cubano, que consiste en un plato de arroz blanco moldeado, huevo frito con salsa de tomate y plátano frito.

Plátanos fritos

Para elaborar este sencillo plato del que tantos españoles disfrutan a diario, se vierte el tomate natural triturado en una sartén durante media hora y después se añade el arroz. Se echa el agua y se deja que hierva unos veinte minutos para posteriormente freír los plátanos y los huevos uno a uno. Se moldea el arroz hervido en una taza, y se montan los platos con ese arroz, la salsa de tomate, el plátano frito, los huevos. Se sirve caliente.

INGREDIENTES (para 4 personas):

200 g. de arroz

4 huevos

16 cucharadas soperas de salsa de tomate frito o casero

2 plátanos grandes maduros

1 ajo

400 ml. de agua