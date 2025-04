Comunicado urgente de Raphael por el apagón y sus conciertos

“Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido. (...) Me habéis hecho sentir muy acompañado y muy querido. Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. ¡Os quiero mucho!”.

Así anunciaba en redes sociales el cantante Raphael su vuelta a los escenarios pese al linfoma cerebral del que fue diagnosticado y del tratamiento al que se está sometiendo. Una buenísima noticia que celebraron todos sus seguidores, impacientes por hacerse con las entradas de una gira que incluye ciudades como Madrid, Sevilla, Jaén, Valencia o Zaragoza.

La intención era que los tickets se pusieran a la venta este mismo martes 29 de abril, pero el apagón generalizado que sufrió España el lunes 28 ha afectado de alguna forma a los servidores de la plataforma y los fans de Raphael se han quedado sin sus entradas.

Comunicado urgente de Raphael

Finalmente no han podido salir a la venta, pero el cantante y la plataforma han respondido rápidamente para despejar las dudas y tranquilizar a los seguidores: las entradas estarán disponibles a partir de mañana, miércoles 30 de abril.

“Debido a las incidencias provocadas por el apagón ocurrido ayer, les comunicamos que finalmente las entradas para los siguientes conciertos del tour Raphaelísimo de Raphael saldrán a la venta mañana miércoles 30 de abril de 2025 a las 10:00”, reza el comunicado urgente remitido por el artista y la plataforma que gestiona la compra-venta de entradas.

Un cambio de fecha que los seguidores del cantante han entendido por las especiales circunstancias y que algunos incluso se han tomado con humor. “Un día más de emoción”, dice uno de los usuarios, mientras otro apunta: “Un sin vivir hoy y mañana… Esto es el Raphaelísimo”.

El estado de salud de Raphael

El regreso del cantante a los escenarios no hace más que confirmar que se encuentra bien de salud pese al linfoma que padece. Una buena nueva que su familia venía celebrando desde hacía meses, compartiendo con la prensa que Raphael está respondiendo bien al tratamiento y que el pronóstico es bueno.

“Raphael es un ejemplo impresionante de fuerza, positividad y entusiasmo (...) El tratamiento comenzó hace dos semanas. Está rodeado de sus tres hijos, los nietos… Estamos todos como una piña que somos, cuidándolo y mimándolo”, comentó su esposa, Natalia Figueroa.