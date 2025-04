Comunicado urgente de Raphael en su lucha contra el linfoma cerebral para anunciar novedades

El pasado mes de diciembre, Raphaeldejó a todos con el corazón en un puño. Sus problemas de salud fueron desconcertantes en un primer momento, al no saberse qué le sucedía y por qué estaba bajo observación profesional. Después se confirmó los peores presagios al desvelar el diagnóstico: presentaba un linfoma cerebral. Con ello, el artista se recluía junto a su familia para luchar contra el cáncer, aparcando por completo su agenda de compromiso y todo aquellos que no tuviese como finalidad recuperar la salud. Hasta ahora.

En un inesperado gesto que ha pillado a sus seguidores por sorpresa, el marido de Natalia Figueroa ha reaparecido en su cuenta personal de Instagram. Pero quizá lo que más han celebrado todos es el motivo por el que vuelve a la actividad viral, pues llega con un anuncio muy deseado por todos. Tras su bache de salud y después de preocupar a todos por doquier, vuelve sonriente y con ganas de subirse de nuevo a los escenarios. Y no será muy tarde cuando lo haga, pues incluso tiene ya la fecha fijada en el calendario para su vuelta triunfal.

Raphael explica cómo está y cuándo vuelve al trabajo

“Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido”, ha desvelado para regocijo de todos los que le admiran. Y no son pocos a juzgar por los cientos de comentarios cosechados en tan solo unos minutos.

Parece que el tratamiento que ha seguido el artista está cumpliendo su cometido, pues se ve con fuerzas renovadas para volver a compartir su talento con sus fieles: “Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo”. Es por eso que emplaza su regreso en el Teatro Romano de Mérida, como así ya viene fijado en su calendario oficial de conciertos.

Dicho esto, Raphael se ha propuesto dar las gracias a todos lo que le han acompañado en su batalla: “Gracias a mi familia, mi pilar esencial, por su amor incondicional. Al Hospital 12 de octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la Sanidad Pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares. A mis amigos, compañeros de profesión y a los medios de comunicación, gracias también por tanto cariño. Y, por supuesto, gracias a vosotros: mi público. Por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí incluso en la distancia. Me habéis hecho sentir muy acompañado y muy querido. Os quiero mucho”, se despide, en formato ‘hasta luego’ pues se cita con su público el próximo 15 de junio en Mérida.