Continúan las críticas hacia Pelayo al no pedir perdón públicamente a 'la chica de Inditex'

Pelayo Díaz ha vuelto a estar en el foco de la polémica desde hace casi cuarenta y ocho horas. El influencer estallaba en sus historias de Instagram tras sentirse molesto por un comentario de una de sus seguidoras, quien tan solo se limitó a compartir en sus historias el último look de Pelayo, poniendo un "NO", dejando claro que no le gustaba el look que este había escogido.

Una respuesta que no sentaba nada bien al protagonista, hasta el punto de que que este no dudó en señalar con nombres y apellidos a la joven, compartiendo su perfil y añadiendo un mensaje personal, en el que aseguraba que ella "mañana estaría buscando trabajo", o lo que es lo mismo, incentivando y alentando a que sus jefes, en este caso de la compañía 'Inditex' la despidieran.

"Voy a exponer los bullies que hay en esta industria y espero que tu jefa o jefe vea como manejas tus redes porque si así llevas tu tema personal no me quiero imaginar como llevaras las de Stradivarius, qué vergüenza. Mi consejo es que dediquéis vuestro tiempo en perfiles que os gusten e inspiren, en leer, en dibujar, en ver pelis, en trabajar y no en los que os hagan actuar desde el odio. Nadie quiere un hater en su empresa, nadie quiere un hater como empleado. Nadie quiere oírte quejándote y rajando todo el día. Eso solo habla de ti, de tus inseguridades. Y de que no te gusta tu trabajo, en el cual no te va muy bien. Porque recordad amores: la gente con éxito no tiene tiempo para estas cosas, la gente con éxito está siempre o trabajando o en St. Barth. Y si no sabes lo que es St. Barth entonces deberías estar currando, no odiando. Besitos", escribió Pelayo.

Pelayo Díaz Papo Waisman La Razón

Todo esto generó un gran revuelo en redes sociales, y esta historia llegó a convertirse en Trending Topic en España. Numerosos usuarios criticaron la actitud del influencer y exigían sus disculpas, pero nada más lejos de la realidad.

Este miércoles el protagonista se sentó en el plató de 'Ya es Mediodía' para aclarar lo sucedido: "No me parece que actúe del todo bien, pero no me parece bien que encienda un fuego y luego esconda las cerillas… Parece que puede decir lo que sea de nosotros y nosotros no podemos decir nada… El debate es que hay que respetar a todo el mundo. Yo jamás pedí la cabeza de esta persona, hay que leer más allá de los titulares… En ningún momento pedí a Inditex que acabara con el trabajo de esa chica", concluye. Una aclaración que tan solo ha hecho avivar la llama y las críticas hacia su persona.