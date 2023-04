Lluvia de críticas a Pelayo Díaz por pedir que echen del trabajo a una compañera

Pelayo Díaz vuelve a estar en el foco de la polémica. El asesor y estilista ha estallado en sus historias de Instagram tras sentirse molesto por un comentario de una de sus seguidoras, quien tan solo se limitó a compartir en sus historias el último look de Pelayo, poniendo un "NO", dejando claro que no le gustaba.

Esta negativa no sentó nada bien al protagonista, y es por eso que este no dudó en señalar con nombres y apellidos a la joven, compartiendo su perfil y añadiendo un mensaje personal, en el que aseguraba que ella "mañana estaría buscando trabajo".

"Uno recibe muchas críticas y mucho hate en cada publicación y relativiza. No es ok, pero es ok, cada uno su vida y su limitada educación. Pero que gente que trabaja en la industria como esta chica (community manager de Stradivarius), dedique su tiempo a regramear mi contenido me parece muy interesante. En esta industria, personalmente, acostumbro a mirar a otro lado, respetar y tratar de entender cuando no me gusta algo, pero jamás compartiría una imagen de algo que no me gusta con un no gigante tratando de aleccionar a mis seguidores y al mundo de lo mal que me parece el trabajo de alguien que trabaja en digital como yo. Súpera mis límites", pone Pelayo en sus historias de Instagram sobre la afectada en cuestión.

Pelayo Díaz larazon

"Ahora voy a exponer los bullies que hay en esta industria y espero que tu jefa o jefe vea como manejas tus redes porque si así llevas tu tema personal no me quiero imaginar como llevaras las de Stradivarius, qué vergüenza. Mi consejo es que dediquéis vuestro tiempo en perfiles que os gusten e inspiren, en leer, en dibujar, en ver pelis, en trabajar y no en los que os hagan actuar desde el odio. Nadie quiere un hater en su empresa, nadie quiere un hater como empleado. Nadie quiere oírte quejándote y rajando todo el día. Eso solo habla de ti, de tus inseguridades. Y de que no te gusta tu trabajo, en el cual no te va muy bien. Porque recordad amores: la gente con éxito no tiene tiempo para estas cosas, la gente con éxito está siempre o trabajando o en St. Barth. Y si no sabes lo que es St. Barth entonces deberías estar currando, no odiando. Besitos", continúa Díaz.

Para finalizar, y por si esto fuese poco, Pelayo ha compartido perfil personal de la chica, y le ha mandado el siguiente mensaje: "suerte como community manager".

A raíz de esta historia, se ha generado un gran revuelo en redes sociales, sobre todo en Twitter, convirtiéndose en Trending Topic a nivel nacional, y donde numerosos usuarios han criticado la actitud del influencer, considerándolo un "narcisista" y "mala persona" por lo que ha hecho. El siguiente hilo explica lo sucedido a la perfección.

¿Pedirá disculpas Pelayo Díaz tras lo sucedido?