Continúan los problemas para Nuria Fergó, tachada de mentirosa: "Lo que dice es una barbaridad"

Continúa la polémica sobre Nuria Fergó tras cancelar a última hora un concierto en Villajoyosa, en Alicante. La cantante tomó la decisión sobre el escenario, a pocos minutos de comenzar el espectáculo, y según los testigos ordenó a su equipo técnico “muy enfadada” que abandonaran el recinto porque se negaba a llevar a cabo su show.

La artista se quejaba de que las condiciones técnicas no eran óptimas ni las acordadas con la empresa organizadora, una versión que desde la promotora niegan con firmeza. Por lo visto, es habitual que el equipo que se ofrece en los lugares en los que se actúa no siempre coincida con las preferencias del artista, pero se suele llegar a un acuerdo al que ambas partes deben dar el visto bueno.

"Nuria Fergó está mintiendo"

José Ángel Sánchez, secretario de la Cofradía de Tíscar, organizadora del concierto, ha asegurado este martes en “Espejo público” que no puede entender la reacción de Nuria Fergó porque ya se había llegado a un acuerdo con su equipo técnico, que había aprobado los materiales y aparatos de los que ella se quejaba.

“Está mintiendo, lo que dice no es cierto y es una barbaridad”, ha manifestado Sánchez, que ha continuado explicando su versión de los hechos: “Nunca va a coincidir exactamente lo que ella necesita con lo que tenemos, así que se le ofrecieron otras opciones y su técnico las aceptó. Por eso, no sé qué es lo que según ella no estaba previsto, porque nosotros tenemos un certificado de la empresa que puso el sonido donde se garantiza que estaba todo lo que se había confirmado y pactado por ambas partes”.

La cantante Nuria Fergó Gtres

Sánchez insiste en que “el técnico de Nuria dio por buenas las condiciones de sonido”, por lo que sigue sorprendido ante la reacción de la cantante sobre el escenario. Además, lamenta que “ya había cobrado” por su actuación, un espectáculo que finalmente no ofreció.

Una polémica profesional que se suma a la controversia que Fergó arrastra desde hace días por su vida privada. La ruptura con su exmarido, José Manuel Maíz, ha puesto de manifiesto tensiones hasta ahora desconocidas en el matrimonio, y la cantante se ha sincerado por primera vez sobre una relación que nunca fue un cuento de hadas.

“Me sentí muy sola”, ha explicado en un episodio de “Madres: desde el corazón”. Además, recientemente manifestó que ni siquiera lo pasó bien el día de su boda, un enlace que “no fue el de mis sueños, fue el de los sueños de otra persona”.