Nuria Fergó, preparada para contar su verdad completa: "Solo he contado una parte muy pequeña"

Después de más de una década en silencio, Nuria Fergó ha decidido romper la discreción que durante años ha mantenido sobre su fallido matrimonio con José Manuel Maíz. Lo ha hecho con elegancia, pero también con firmeza. Durante su paso por el programa "Madres: desde el corazón", la cantante malagueña confesó que su boda no fue precisamente un cuento de hadas: "No fue la boda de mis sueños, fue la de los sueños de otra persona", dijo con una franqueza que sorprendió.

Aquella decisión de casarse, según explicó, llegó en un momento de vulnerabilidad personal. "Cuando una no está bien, te crees que casarte te va a hacer feliz... hasta que aprendes que no", reconoció. Fergó también reveló que apenas diez días después de dar a luz a su hija Martina, decidió abandonar el domicilio conyugal y volver a casa de su madre. "Me sentí muy sola. Martina me dio la fuerza para irme. A los tres meses ya estábamos divorciados", explicó.

Custodia completa

La artista también habló del paréntesis profesional que se impuso durante ocho años para no alejarse de su hija. Incluso cuando intentó retomar su carrera desde Madrid, no pudo cambiar a Martina de colegio al no contar con el consentimiento del padre. "Pedí al juez que me diera la firma para poder trabajar, pero se anuló el juicio porque él me pidió la custodia completa", aseguró.

Nuria Fergó y José Manuel Maíz Gtres

Las declaraciones no tardaron en generar respuesta. José Manuel Maíz, a través del programa "TardeAR", quiso dar su versión: "No entiende que Nuria haya contado todo esto 14 años después", dijo la periodista Leticia Requejo en su nombre. "Yo la vi muy feliz el día de la boda. Quizás fue un paripé", añadió, cuestionando la versión de la cantante y asegurando que nunca tuvieron una conversación real tras la separación. "Me dijo que se iba unos días y que volvería. Si no piensas volver, no te vas", sentenció.

Frente a esto, Nuria parece tener aún mucho más por decir. Tal y como recoge el medio "20 Minutos", ha dejado caer que lo contado hasta ahora es solo "una parte muy pequeña" de su historia. No descarta conceder una nueva entrevista para contarlo todo. Y aunque no ha puesto fecha, la promesa está hecha. La batalla mediática, parece, no ha hecho más que comenzar.