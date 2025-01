Cristina Pedroche confiesa algunos problemas en el embarazo: "No está siendo como el primero..."

Como si de una inocentada se tratara, Cristina Pedroche anunció el pasado 28 de diciembre que está embarazada de su segundo hijo. Ante las dudas de muchos de sus seguidores, la presentadora y el chef confirmaban al día siguiente la feliz noticia. La pareja se convirtió en padres por primera vez hace dos años.

Ya en el segundo trimestre de embarazo, Pedroche luce una incipiente tripita. La vallecana no ha dejado de cuidarse ni un solo día como así lo muestra en sus redes sociales. "Primer entrenamiento del año. Y muy obligado. Pero siento que mi cabeza lo necesita”, comenzaba diciendo Cristina Pedroche en sus historias de Instagram junto a una imagen en la que aparece junto a unas pesas. "Este embarazo no está siendo para nada como el primero, también es cierto que las circunstancias son otras (antes descansaba cuando quería, ahora tengo una niña pegada a la teta todo el rato y que solo quiere jugar conmigo, por no hablar de los mil despertares de cada noche)", explicaba.

"Anoche que fue Luna llena uno de mis deseos fue encontrarme mejor para poder volver a entrenar y sentirme fuerte. Hoy no me he encontrado mejor pero he entrenado (con mucho menos peso y más descansos entre series)", ha contado. "Muchas veces para que se nos concedan los deseos tenemos que 'obligarnos' un poquito y en este caso sé que el entrenamiento de fuerza es lo mejor para mí y mi bebé”, ha concluido Pedroche su publicación.

"Todavía hoy hay gente que me pregunta que si era verdad lo del embarazo. Pensaba que no hacía falta tener que explicar las razones por las que lo publiqué ese día (ni mucho menos aclarar que es verdad), pero me voy a quedar más a gusto haciéndolo", escribió Cristina Pedroche en sus redes recientemente, explicando por qué lo anunció el día de los Santos Inocentes. "Nadie, pero ni una sola persona se lo cuestionó. Todo el mundo me escribía para darme la enhorabuena. Solo algunas personas cercanas a las que todavía no había tenido la oportunidad de contárselo se lo cuestionaban. Esto me hizo mucho daño, sentí que algo tan íntimo y tan importante 'no me pertenecía'", destacó. "JAMÁS he hecho una broma sobre mi vida privada y mucho menos en Los Santos Inocentes. Jamás jugaría con algo así”, matizó.