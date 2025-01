Cristina Pedroche desvela el origen secreto de su vestido de las Campanadas en 'Zapeando'

Cristina Pedroche ha sido protagonista de una de las apariciones más comentadas en la despedida de 2024. Tras la resaca de las Campanadas, la colaboradora de 'Zapeando' ha visitado a sus compañeros de programa para hablar de su espectacular vestido con el que despidió el año en Antena 3, confeccionado con leche materna cristalizada. Un atuendo que no solo sorprendió por su originalidad, sino también por su profundo simbolismo, ya que la periodista madrileña lo diseñó como un homenaje a la maternidad.

Durante su intervención en 'Zapeando', Cristina Pedroche ha compartido cómo surgió la idea para su llamativo vestido. "De un problema saco una oportunidad", ha confesado a Dani Mateo. Asimismo, ha explicado que, debido a que su hija ya no quería tomar la leche en biberón, terminó por caducar la leche que había almacenado. "Me dolió mucho que se me caducara la leche", ha comentado, visiblemente emocionada. Sin embargo, la presentadora ha decidido transformar este excedente en algo único: "Le dije a Josie, mi estilista, 'Tengo cuatro litros de leche en el congelador'", ha relatado entre risas. La leche materna, que ya no podía ser consumida por su hija, fue utilizada para crear más de 8.000 cristales que adornaban su vestido. Además, Cristina Pedroche ha revelado que incluso la diadema que lució en esa misma ocasión también fue realizada con leche caducada. Un proceso que, aunque complejo, permitió darle un giro creativo a lo que inicialmente fue una situación frustrante para la madre primeriza.

Por otra parte, el vestido no solo representó un acto artístico, sino también una reivindicación de la maternidad. Cristina Pedroche ha subrayado su deseo de organizar una exposición para que el público pueda ver la prenda de cerca y apreciar el esfuerzo y el simbolismo detrás de la creación. "Este vestido es para verlo", ha expresado, dejando abierta la posibilidad de que la exhibición se realice antes de que termine el año. Además, en su intervención, la comunicadora vallecana no solo ha hablado de su vestido, sino también de su segundo embarazo, confirmando la noticia que había adelantado a finales de diciembre. "Estoy muy contenta, muy tranquila", ha expresado, agradecida por las felicitaciones recibidas tanto por sus compañeros de trabajo como por el público. A diferencia de su primer embarazo, la colaboradora de 'Zapeando' ahora se plantea ser donante de leche materna, algo que no pudo hacer en su primer ciclo de maternidad. "Es un proceso complicado, pero no lo descarto", ha afirmado.

En cuanto a sus sentimientos tras las Campanadas, Cristina Pedroche ha confesado que este 2024 había sido el año en el que se sentía más satisfecha y tranquila. "Este es el año en que mejor estoy el día 2 de enero", ha reflexionado, destacando la importancia de cuidar la salud mentaly no dejarse influir por las redes sociales. Con un mensaje de gratitud hacia su equipo y su estilista Josie, la colaboradora de laSexta ha concluido agradecida por poder compartir este proyecto con las personas que más la apoyan en su vida.