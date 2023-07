Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz por fin desvelan el nombre de su bebé

La familia de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz está de enhorabuena. La presentadora acaba de dar a luz a su bebé en el hospital madrileño de Montepríncipe, donde ingresó ayer a las 19:00 horas. Se trata de su primera hija en común con el célebre chef, y tanto la madre como la recién nacida se encuentran perfectamente.

Una de las principales incógnitas giraba en torno al nombre que los felices padres habían elegido para su hija. Aunque lo tenían claro desde hacía tiempo, querían esperar al momento de su alumbramiento para comunicarlo públicamente. “No lo desvelaremos hasta que nazca. No vaya a ser que cuando le vea la cara no le pegue y prefiera ponerle otro”, comentó la presentadora.

Lo prometido es deuda y, a través de una bonita fotografía que tanto Pedroche como Muñoz han compartido en sus redes sociales, han revelado el nombre de la bebé. “Te amaremos y protegeremos siempre. Laia Pedroche Muñoz”, han añadido junto a la instantánea, en la que los padres aparecen sujetando la mano de la pequeña.

La fotografía ya ha enamorado a más de 150.000 personas, entre quienes se encuentran rostros conocidos como Rocío Flores, Samantha Vallejo-Nágera, Elena Furiase, Edurne, Rosanna Zanetti, Miguel Ángel Muñoz, Arturo Valls o Malú.

De momento, se desconoce cómo ha sido el parto de Cristina Pedroche, pero teniendo en cuenta lo sincera que ha sido estos meses de embarazo con sus seguidores, parece probable que dentro de poco ofrezca algunos detalles sobre el feliz momento.

Recientemente manifestó que le gustaría tener un parto natural, aunque matizó que, tras leer e informarse sobre todas las posibilidades, tampoco tenía miedo de que se produjera otro escenario: “No me da miedo porque siento que voy preparada, sé lo que es, sé todo lo que puede ocurrir y sé todas las opciones que tengo… Si mi beba no viene en buena posición o durante el proceso tiene sufrimiento fetal y tiene que acabar en cesárea pues acabará así”.