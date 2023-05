Cristina Pedroche, sobre su futura maternidad: "Un bebé solo necesita mi teta"

Cristina Pedroche afronta ya la última recta final de su embarazo. La presentadora está viviendo una de sus épocas más dulces y no puede estar más feliz y emocionada por el nacimiento de su primera hija junto a Dabiz Muñoz. La televisiva luce su barriguita allá donde va y se ha convertido en noticia esta semana por desvelar que va a tener ha elegido la técnica del hipnoparto para dar a luz. "No consiste en que nadie te hipnotiza. Consiste en controlar tu respiración y hacer mucha meditación", desveló en "Zapeando". "Para mí no voy a tener contracciones, voy a tener olas uterinas. Viene la ola, la cojo y la surfeo. La naturaleza me da unos minutos para estar tranquila, relajarme, y luego coger otra ola. A lo mejor no me tengo que poner epidural", expresó.

Unas declaraciones que no dejaron indiferente a nadie y que ha explicado más en profundidad en su última intervención mediática durante la gala 15º aniversario de Vanitatis, donde ha recibido el premio a la 'Mujer del año 2023'. "Es una cosa que pienso y siento mucho. La decisión ha sido muy natural y orgánica. "Es una cosa que pienso y siento mucho. La decisión ha sido muy natural y orgánica. Llevo muchos años haciendo meditación, conociendo mi cuerpo, respiraciones... el hipnoparto es tener toda la información y poder tomar las decisiones, llegar al planeta parto en el que estás concentrada solo para que nazca el bebé", ha detallado sobre su decisión. "Al final el parto no solo depende de mí" y el día que de a luz "no quiero sentir que nadie está tomando decisiones por mí. Quiero que sea un parto en el que la única voz que se escuche sea la mía".

Cristina Pedroche está contando los días para que nazca su bebé y poder verle la cara. Pero hasta que llegue ese momento, la presentadora está exprimiendo este tiempo para poder hacer las cosas que no pueda realizar una vez que sean tres en casa. "Cuando nazca la niña ya no tendré esos ratitos de silencio en casa. Ahora me meto en meditación con respiraciones súper profundas y estoy en otro mundo, eso no va a ocurrir porque voy a tener el instinto maternal alerta", ha confesado sobre cómo está afrontando estas últimas semanas, en las que ha priorizado escuchar a su cuerpo y darle todo lo que le pide.

Aún así, no cabe en sí de emoción y ha desvelado que aún no tiene algunas de las cosas imprescindibles para su hija. Ella lo tiene claro, lo más importante que necesita es el amor de su familia, y eso va a tener a raudales. "Un bebé lo único que necesita es el amor de sus padres, mi teta y dodotis. Luego ya iremos viendo. Y quiero hacer colecho, darle lactancia… no me preocupa en excesivo tener la trona, la bañera… son cosas que ya iré comprando", ha afirmado, relajada.