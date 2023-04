Cristina Pedroche se pronuncia sobre quién puede ser el padrino de su hija

Cristina Pedroche está viviendo una de las épocas más especiales de su vida. La presentadora se encuentra casi en la recta final de su primer embarazo y no puede estar más feliz y emocionada con el próximo nacimiento de su hija. La de Vallecas es uno de los rostros más queridos de la televisión pero también una de las personas que más críticas recibe por redes sociales. Cristina, siempre tan natural, muestra su día a día a través de su cuenta de 'Instagram', perfil en el que acumula más de 3 millones de seguidores, y sus publicaciones generan multitud de comentarios negativos sobre su físico, incluso en estos momentos en los que está en período de gestación y su cuerpo está en proceso de cambio.

Pero a pesar de los haters y las críticas, lo cierto es que la presentadora no puede estar más entusiasmada con esta etapa y así se lo ha hecho saber a la prensa en una de sus últimas intervenciones públicas, después de asistir al 'Bingo para señoras', el show de su compañera Lorena Castell. "Yo estoy feliz y al final, lo único que importa es cómo me siento. Y la verdad es que me encuentro muy bien en esta etapa. Muy bien, muy feliz. Muy contenta", ha desvelado sobre cómo está viviendo su embarazo. El matrimonio aún no ha decidido algunas de las cuestiones más importantes de cara al nacimiento de su hija, como el nombre o los padrinos, pero Cristina Pedroche ha revelado uno de los nombres que está puesto encima de la mesa. "No sabemos, no sabemos. Todavía no hemos tomado una decisión al respecto. Pero todo el mundo espera que sea Josie", ha confesado sobre quién podría ser el padrino de la pequeña.

Cristina Pedroche fue recientemente la madrina en el bautizo de la hija de Miki Nadal y Helena Aldea, la pequeña Galatea, por eso no sería de extrañar que alguno de los dos fuese elegido por el matrimonio para ejercer de padrinos. Pero parece ser que, de momento, todo son suposiciones y Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz no tienen aún nada claro.