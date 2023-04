Así ha cambiado la relación de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz desde que está embarazada

Cristina Pedroche asistió ayer a la presentación de las nuevas novedades de Samsung y sorprendió a todos los asistentes con un impresionante look premamá donde lució barriguita. La presentadora, que se encuentra en su séptimo mes de embarazo y no puede estar más feliz y emocionada por el nacimiento de su primera hija. La televisiva no puede evitar dejar de sonreír cuando habla sobre cómo está siendo para ella esta etapa, una de las más dulces de su vida, período en el que se ha unido más aún, si se podía, a su marido Dabiz Muñoz.

"Felices. Creciendo mucho y muy bien. Muy contentas", expresaba Cristina Pedroche sobre cómo se encuentra en estos momentos. "Estoy de 29 semanas, que son como 7 meses. Nacerá en julio y ya estoy cansadita. Esta niña va a ser guerrera, se la nota. Ha llegado el punto en el que la noto todo el rato, tengo el horno las 24 horas funcionando y cuando como algo dulce se vuelve loquísima" , ha desvelado, divertida, sobre su hija.

Cristina Pedroche con look festivalero. Gtres

"Ser madre es todo un reto, pero me enfrento a este reto de la maternidad de la mano del mejor, qué te voy a decir, estoy feliz. Me imaginaba el embarazo de otra manera, como más enfocada en mí, en que todo estuviera bie, pero me está sorprendiendo que estamos más unidos, nos queremos más, estamos todo el rato tocándonos", ha confesado sobre su relación con Dabiz Muñoz. "También me está pasando con mis padres. Soy hija unida y siempre he estado muy pegada a ellos, pero ahora es más. Estamos recordando cuando yo era pequeña, cómo será ella cuando sea pequeña... Yo solo espero ser la mitad de buena madre que ha sido mi madre y mi padre conmigo", ha dicho sobre su familia. Para ella, sus padres fueron perfectos con ella y le "agobia" y que por eso está "todo el rato leyendo cosas de embarazada, no sé cuántos libros llevo ya, 8 u 10".

Cristina Pedroche, además, ha desvelado que ya tiene elegido el nombre de la pequeña desde "hace muchísimo tiempo". "Lo diremos más adelante porque no vaya a ser que nazca y tenga otra cara y le quiera cambiar el nombre", ha revelado, entre risas. ¿Quién habrá sido el elegido para ser el padrino?