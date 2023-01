Cristina Pedroche, sobre su embarazo: “Estoy adaptándome a mi nuevo cuerpo”

Cristina Pedroche y su marido, el chef Dabiz Muñoz, están esperando su primer hijo. Una noticia que se conoció poco antes del Fin de Año y que fue evidente con el “look” elegido por la colaboradora de “Zapeando” para dar las campanadas desde el balcón de la Puerta del Sol, junto a Alberto Chicote.

“No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso❤️”, fueron las palabras del cocinero para confirmar en las redes sociales la feliz noticia.

Ayer 2 de enero, Cristina Pedroche hablaba sobre la maternidad con sus compañeros de programa y confirmó que se siente extraña. “La cosa es que estoy todavía adaptándome a mi nuevo cuerpo y a los cambios que van a venir. Entonces no sabía yo si estaba bien colocada la paloma, si la braga se me había bajado o se me había subido. Ahora mismo tengo aquí cosas (dice haciendo gestos en torno a su vientre) que están pasando y que no lo controlo. Lo primero que hice fue mirar que estuviera todo en su sitio”.

Además dio algún detalle sobre su vestido de Nochevieja. Eligió ir vestida de paloma de la paz para transmitir, de la mano de ACNUR, la situación de los más de 100 millones de refugiados que han abandonado sus hogares en todo el mundo. “Esa noche tengo muchas miradas puestas y ojalá pudiera cumplir todos los deseos de los refugiados pero como no puedo, al menos lo que sí puedo es darles voz. Entonces como esa noche tengo el mayor altavoz que se pueda tener, pues si pudiera tocar los corazones de la gente, eso que nos llevamos”, contaba.