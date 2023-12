Cristina Pedroche protagoniza su vídeo ‘Camino a las Campanadas’ corriendo desnuda por Madrid

El 31 de diciembre está a la vuelta de la esquina y con él llega una de las citas más importantes para la presentadora. Cristina Pedroche no puede aguantar la emoción y así lo ha compartido en sus redes sociales con un vídeo muy atípico que no va a dejar a nadie indiferente. En los últimos días de este 2023 ha querido compartir algunas pistas sobre cuál será el atuendo escogido para dar la bienvenida a este nuevo año: “Huimos del tema tela. No es textil como tal, no es un vestido como tal. El vestido es vida, es una joya como puede ser Pablo Motos", comentó el pasado jueves en ‘El Hormiguero’. Sin embargo, el look que ha escogido para rememorar los diez años que lleva dando las campanadas ha sido muy impactante.

Completamente desnuda inicia una carrera desde las afueras de Madrid hasta llegar finalmente a la Puerta del Sol. Mostrando todos los mensajes que ha transmitido durante las campanadas en los últimos diez años, Cristina Pedroche ha protagonizado esta última pista sobre el look escogido para iniciar 2024. “Diez años atrás nunca me hubiera imaginado esto, y aquí estamos una vez más. Ya no queda nada. Este domingo 31 de diciembre os espero a todos desde la Puerta del Sol…”, es el texto con el que ha acompañado a la publicación.

Y es que todas las palabras que Pedroche compartió en el programa donde colabora cobran sentido a la luz de esta promo: “No he pasado más frío en mi vida. Me gustó mucho la sensación de correr descalza, aunque el suelo estaba helado”, sentenció la presentadora. Unas imágenes que se deben analizar al detalle, pues cuando habla de la importancia del amor aparece su marido Dabiz Muñoz conduciendo un coche, o cuando cruza un paso de peatones e interactúa con su padre, o incluso cuando se conmueve al ver un bebé en una sábana blanca (que podría tratarse de su pequeña Laia, dado que no se le ve la cara), todo esto, por supuesto, completamente desnuda.

Los comentarios no se han hecho esperar y multitud de usuarios de la red social han mostrado su opinión sobre la necesidad de compartir este tipo de contenidos: “Ridiculez...tanto enfoque en estas cosas y no mejoró nada en ningún lugar por ir desnudo por las calles. Una no sabe cómo evidenciar sus faltas…” comenzaba indicando un usuario mientras muchos se hacían la pregunta de si “¿se reivindica más sin ropa o qué?”. Sin embargo, como en todo, no ha sido la única cara de la moneda y muchos de los usuarios han querido compartir su admiración y la fuerza que año tras año le da a las promos que hace: “Me encanta que hagas lo que te dé la gana, que sabiendo que eres una de las personas más criticadas haciendo eso lo hagas. Que te dé igual el qué dirán y que seas tan libre de tus actos. Me encanta. ¡No cambies nunca!”, termina diciendo un seguidor de la Pedroche que ve como un ejemplo a seguir usar el espacio que tiene para reivindicar y luchar por causas sociales.