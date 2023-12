Cristina Pedroche sorprende en 'El Hormiguero': "Yo pariría una vez al mes"

En el último programa del año, 'El Hormiguero', recibió a la presentadora y colaboradora de televisión Cristina Pedroche. Pablo Motos habló con ella sobre cómo está preparando la que ya es una cita imprescindible de la Nochevieja en Antena 3: la retransmisión de las campanadas de Fin de Año junto al chef y presentador de televisión Alberto Chicote.

"La gente me critica mucho por cómo visto, dicen que siempre voy desnuda..., bueno, pues hoy vengo de cuello vuelto. Vi este look en Instagram y le dije a mi estilista que lo quería para ir a 'El Hormiguero'", comentó la comunicadora vallecana en relación a su sexy atuendo, que poco dejaba a la imaginación, con el que se presentó en el programa. "¡Vivan mis tetas!", proclamó.

"Me sentí tan empoderada, tan fuerte, tan en control de lo que estaba pasando", dijo Pedroche en relación a su reciente parto que lo tiene grabado en vídeo y se lo enseñó a Pablo Motos que se emocionó: "Es un momento salvaje y a la vez muy bello".

"Entre contracción y contracción lo importantes es que te dejes ir; mis olas uterinas me acercaban a ver a mi hija. Durante el parto intentas no pensar, yo quería fluir y sentir. Yo durante mi paz me fui a Menorca, a su agua azul", explicó la presentadora, quien dejó claro que había estudiado para ese momento. "Yo pariría una vez al mes", añadió.

Será la séptima vez que Cristina Pedroche presente las campanadas en Antena 3: "A mí las audiencias me dan igual. Para mí las campanadas es para pasármelo bien y decir 'joder, lo he vuelto a hacer'. Yo quiero vivirlo y disfrutarlo".

¿Y el vestido? "Es muy obvio que Josie y yo huimos de lo textil. Voy dando pistas por Instagram. El vestido es vida, es una joya como puede ser Pablo Motos o mi hija". Y prosiguió: "El vestido cuando yo me lo quite podrá seguir moviéndose. Este año llevo separadores".

"Si fuera egoísta me llevaría a mi niña a las campanadas, pero como madre aprendes a anteponer el bienestar de tu hija al tuyo. Ella estará más tranquila en casa", abundó la presentadora sobre la cita de Fin de Año.

"Tengo pesadillas con que no llega el vestido. No tengo plan B. Si no llegara saldría en bata o en vaqueros", comentó esta.