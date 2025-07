Lara Dibildos le canta las 40 a María José Suárez antes de echar a Escassi a los leones

Álvaro Muñoz Escassi vuelve a ser el protagonista del verano. Como ya hiciese el pasado tras romper con María José Suárez por polémicas cuestiones y turbios motivos, el jinete afronta una nueva temporada estival en la cresta de la ola informativa por un nuevo revés amoroso. Mientras él planeaba boda con Sheila Casas, ella anunciaba el final de su romance de forma abrupta y sin querer entrar en demasiados detalles. No quería hablar de más, aunque negaba la existencia de terceras personas. No quiere guerras mediáticas con su ex.

Ante este panorama, María José regresó un año después a ‘De viernes’ a hablar sobre lo que pasó con ella y lo muy reflejada que se ha visto con el noviazgo y el final de Sheila Casas. No le sorprendió lo más mínimo que rompiese, así como tampoco el hecho de que ella se muestre cauta y no quiera enfadar a su ex. Ella misma, parafraseando a otra ex, Sonia Ferrer, sentenció que no quiere a Álvaro de enemigo. Destacaba que por las buenas es el mejor, pero que por las malas nadie le hace sombra. Eso sí, no quería decir a qué tiene miedo, qué sabe de él que podría destruirle o qué esconde en su vida que fue el motivo real por el que le plantó. Y no fue la infidelidad con Valeri Cuéllar. Insinuaciones que han sentado fatal a Lara Dibildos.

Lara Dibildos defiende a Escassi, antes de plantarle también

María José Suárez puso de relieve este fin de semana que todas las exnovias del jinete son las que toman la decisión de romper y después guardan silencio. Ella también. Ve en esto un modus operandi, entendiendo a Sheila Casas como la más lista de todos, por saber salir a tiempo y tener un entorno que la ha puesto sobre aviso. Este lunes, Lara Dibildos, madre del hijo de Escassi, ha afrontado la difícil tarea de defender a su ex, así como arrojar más luz sobre ese secreto que solo sus novias conocen y ninguna se atreve a desvelar por precaución, pues temen iniciar una guerra mediática y salir muy mal paradas con el juego sucio.

“Aquí estoy, yo me había comprometido”, dice Lara Dibildos sobre su paso por ‘TardeAR’, donde semana tras semana analiza la actualidad de su ex. Ahora le toca responder a las insinuaciones de María José Suárez y lo hace muy contundente: “Lo primero que pienso es que, si tú temes a alguien o no lo quieres como enemigo, irte a un programa a ponerlo a caer de un burro no lo veo”. Pero no solo le chirría este punto, sino también que se den a entender situaciones, incluso posiblemente denunciables, de forma tan alegre: “Me parece personalmente que cuando estás en un programa de televisión denunciando unas actitudes, me parece que hay que irse a un juzgado cuando además ni siquiera explicas cuáles son esas actitudes”, reprocha la actriz y colaboradora a la modelo.

Tiene mucho más en su contra, pues lo que ha dejado caer la ex Miss España ha llegado a oídos de su hijo y les ha puesto a todos en aprietos: “Lo dejas todo en el aire y Álvaro tiene un hijo. Le preguntan a mi hijo si su padre hace cosas en la intimidad”, denuncia enfadada. Es por eso que ha tomado una drástica decisión y, a partir de ahora, Álvaro Muñoz Escassi no tendrá más su defensa pública: “Yo no soy la defensora de Álvaro, él tiene boca y se sabe defender perfectamente. Creo que a partir de ahora ya… No es que dimita, pero no quiero venir a televisión para estar defendiéndolo de todo. Él sabrá lo que quiere hablar y lo que no”.

Tampoco quiere “atacar a María José Suárez, porque no me toca. Te digo lo que me ha dolido y lo que me toca”, sentencia Lara Dibildos, cansada de semana tras semana hacer frente a las polémicas de su ex, que son muchas. “He visto que dijo en un momento que yo no había convivido mucho con Álvaro. Yo conozco a un Álvaro de hace veinte años, pero al final estábamos los veranos juntos, tenemos un hijo, se hace una relación más estrecha. Claro que le conozco. Le he conocido en los buenos momentos, en los malos y en los regulares”, zanjaba.