Cuenta atrás para la sentencia de Daniel Sancho: dónde, cuándo y cómo conocer el fallo

Daniel Sancho fue detenido en Tailandia el 4 de agosto de 2023, acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Desde entonces ha pasado algo más de un año y este jueves 29 se dará a conocer la sentencia contra el chef español, que se enfrenta a la pena de muerte o la cadena perpetua si se demostrara que hubo premeditación en el crimen.

La expectación es máxima tanto en el archipiélago asiático como en España, donde se conocerá la sentencia de madrugada. La lectura comenzará en Tailandia a las 10:00 horas de la mañana, cuando en nuestro país todavía serán las 5:00. No hay prevista ninguna programación especial en televisión, así que los madrugadores más curiosos tendrán que recurrir a la prensa online para conocer el veredicto o al canal de información 24 horas de Televisión Española. LA RAZÓN actualiza un directo desde este miércoles con la última hora relativa al caso Sancho, y publicará la sentencia contra el chef español en cuanto se haga pública en Tailandia.

Igual que ha ocurrido a lo largo del juicio, la lectura de la sentencia se hará a puerta cerrada. El juez ha restringido el acceso a los medios de comunicación y solo serán bienvenidos los padres de Sancho, su defensa, el personal de la embajada y demás autoridades.

Daniel Sancho Youtube

Los que piensan que la sentencia supondrá el final del caso no pueden estar más equivocados, puesto que el proceso podría demorarse un año más si alguna de las partes recurre el fallo, tal y como está previsto que suceda. Primero puede apelarse al mismo tribunal, y posteriormente al Supremo. Como último recurso si Sancho fuera condenado a muerte, podría pedir clemencia al rey de Tailandia y solicitar un indulto formal. Cabe recordar que aunque la pena capital es legal en el país asiático, no se ejecuta a ningún preso desde el año 2018. Theerasak Longji fue condenado a muerte en 2012 por asesinar con 24 puñaladas a un joven de 17 años al no prestarle su teléfono móvil, que posteriormente le robó. El reo murió mediante la inyección letal y desde entonces ningún otro preso ha corrido su suerte.

Teniendo en cuenta, además, la repercusión internacional del caso, no parece que Sancho pueda terminar en el corredor de la muerte incluso aunque sea condenado a la máxima pena, pero habrá que esperar hasta la madrugada de este jueves 29 de agosto para conocer cuál será su final.