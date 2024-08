Juango Ospina señala al entorno de Daniel Sancho por la supuesta filtración de la sentencia: "Quieren enturbiar el proceso"

La cuenta atrás ha comenzado para conocer la sentencia de Daniel Sancho y solo quedan unas horas. Sin embargo, antes de que el juez dé a conocer su fallo de forma oficial, un texto publicado por el abogado tailandés Metapon Suwancharen en su página web han desatado cierta polémica y confusión porque algunos han entendido que ha tenido acceso a detalles del dictamen y que lo ha filtrado antes de los plazos establecidos.

"Demostramos con éxito ante el tribunal que el acusado había planeado el asesinato e intentó encubrirlo desmembrando el cuerpo. Aunque fue difícil establecer el motivo debido a la recuperación incompleta de las partes del cuerpo, presentamos pruebas forenses, incluidos los resultados de la autopsia, el análisis de ADN y los patrones de las heridas, para demostrar el asesinato (...) Nuestra rigurosa defensa implicó el uso de pruebas de patología forense para demostrar la intención del acusado de matar al cirujano colombiano. El tribunal finalmente condenó al acusado y le ordenó que indemnizara a la familia de la víctima, restableciendo así la justicia para los seres queridos de la víctima", ha escrito el letrado.

Unas palabras que han llevado a muchos a pensar que la Fiscalía ha conseguido demostrar que Sancho asesinó de forma premeditada a Edwin Arrieta y que, por tanto, se enfrenta a la pena máxima: la capital o la cadena perpetua. Ante esta situación, la abogada Carmen Balfagón, que junto a Marcos García-Montes encabeza la defensa de Daniel, señaló en el programa "Y ahora Sonsoles" que "se trata un tema terriblemente grave porque da a entender que él tiene conocimiento de una sentencia que no debería saberse hasta el próximo jueves". Además, la letrada mantiene que las palabras de Suwancharen son muy claras y que la posible filtración de la sentencia "no es una interpretación nuestra, el texto está ahí y lo puede leer cualquiera". Por último, advierte de que su equipo ha puesto "en conocimiento del tribunal tailandés" esta situación y de que "hemos denunciado el hecho".

Carmen Balfagón escoltada por Marcos García Montes y Ramon Chippirrás Fran Gómez

Una postura muy diferente a la de Juango Ospina, el abogado de la familia de Edwin Arrieta, que entiende que la polémica no tiene mayor relevancia y que obedece a una treta del círculo de Sancho para cuestionar incluso antes del jueves la sentencia a la que pueda enfrentarse el joven chef. "Esto es una falta de respeto hacia Metapon Suwancharen, letrado tailandés, que siempre ha sido muy respetuoso y actúa con máxima pulcritud. Y no me extrañaría que detrás de este bulo esté alguien del entorno de Daniel Sancho para enturbiar el proceso, distorsionar la realidad y dar alas a teorías de la conspiración", dijo el letrado en "El Debate".