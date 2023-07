Dabiz Muñoz a Cristina Pedroche: “Yo tengo a la mejor mujer del mundo”

Este viernes tenía lugar el esperado regreso del programa ‘Password’ en la pantalla de televisión. Quien presentaría este espacio televisivo sería Cristina Pedroche, quien dio a luz hace poco a la pequeña Laia.

A finales de 2022, Antena3 anunciaba la intención de retomar el formato en España. Este regreso iría de la mano de Luján Argüelles, quien ya lo presentó hace más de una década. Finalmente, se hizo público que, por algunos problemas de agenda, sería Cristina Pedroche la encargada de retomar el programa.

La carrera profesional de la que fue presentadora de ‘Pekín Express’ continúa avanzando en Atresmedia. Ayer comenzó el relanzamiento de ‘Password’, uno de los concursos de televisión más míticos.

En el programa se enfrentan cuatro concursantes entre sí con la ayuda de dos invitados famosos. En este caso, la Pedroche inició el programa con la invitación de su marido, Dabiz Muñoz, y su amigo íntimo, Miki Nadal. “No puedo estar más feliz, no solo por presentar este programa si no por los invitados” decía entusiasmada al iniciar este nuevo capítulo.

En la presentación de los invitados especiales soltó un “lo amo” refiriéndose al chef. Esto hizo a una de las concursantes querer lanzar un mensaje de amor a su marido que la seguía desde casa. Dabiz Muñoz no aguantó tantas declaraciones de amor y tuvo que soltar un “Yo tengo la mejor mujer del mundo, la Pedroche”, comentario que desató una risita nerviosa en su mujer.

Durante todo el programa se vio clara la complicidad de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Y es que el chef ganador de cuatro Estrellas Michelín ha compartido desde su perfil de Instagram una fotografía juntos en la que declara: “Amor y admiración estratosférica. La mejor compañera, la mejor mamá, la mejor presentadora, la mujer más increíble. Enhorabuena, Cristina. Estamos orgullosos de ti”. Cuando se rodó este primer capítulo la pareja iba por el quinto mes de embarazo. Ahora que la pequeña Laia ya está con ellos se encuentran en "una nube de amor". Se trata de uno de los mejores momentos personales que se empareja a la perfección con su gran momento profesional.