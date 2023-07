Cristina Pedroche ya se encuentra en casa, tras dar a luz: "Estoy en una nube de amor"

No puede estar viviendo un momento más mágico. Cristina Pedroche y el chef Dabiz Muñoz dieron la bienvenida el pasado 14 de julio a su primera hija, Laia. La presentadora recibió ayer el alta médica en el Hospital Montepríncipe de Madrid y puso rumbo a casa con la pequeña. Al llegar a casa, la feliz mamá ha sido recibida con una calurosa bienvenida, muchos globos y flores: "Estoy en una nube de amor. Sabía que la amaba pero al verle la carita me siento muy sobrepasada por todas las cosas tan preciosas que me nacen hacia ella. Solo quiero amarla, cuidarla y protegerla. Cuando nace un bebé también nace una madre por lo que me estoy conociendo en esta nueva versión mejorada y tan sensible".

"Os pido un poco de paciencia, estoy asimilándolo todo. Pero sí que os puedo adelantar que todo lo que me imaginé se quedó muy corto, tanto el proceso de acompañar a mi hija a nacer como sus primeras horas de vida. Ha sido y está siendo la experiencia más brutal, mágica y real de mi vida. Repito, estoy en una nube de amor. Gracias por todo el cariño, nos llega al corazón", reflexiona en redes Pedroche.

También el feliz papá ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a aquellos que han contribuido al "milagro" del nacimiento de Laia. "Mil veces gracias a todo el increíble equipo de HM Hospitales y a todo el increíble personal de Montepríncipe, no podéis ser más cariñosos, empáticos, cuidadosos y comprensivos. Eternamente agradecido".

Uno de los primeros en conocer a la pequeña fue el humorista Miki Nadal, íntimo amigo de la pareja. "Están muy bien y muy felices". Además aseguraba que no les había dado ningún consejo ya que "cada niño es un mundo", pero lo que sí confirmó es que la pequeña "es muy guapa, como sus padres".

"La niña es preciosa y todos están muy bien", revelaba también Helena Aldea, pareja de Nadal.