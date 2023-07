Cristina Pedroche desvela sus problemas con la lactancia y su método para aliviar el dolor

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han sido padres hace poco más de una semana de la pequeña Laia. Y, aunque no pueden estar más felices con el nacimiento de la primera de sus hijas, se están enfrentando a los primeros inconvenientes. Pedroche explicó que se sentía como "en una nube de amor. Sabía que la amaba, pero al verle la carita me siento muy sobrepasada por todas las cosas tan preciosas que me nacen hacia ella. Solo quiero amarla, cuidarla y protegerla", tras dar a luz. "Sí que os puedo adelantar que todo lo que me imaginé se quedó muy corto. Ha sido y está siendo la experiencia más brutal, mágica y real de mi vida", añadió. Sin embargo, la colaboradora de "Zapeando" está empezando a sufrir con la lactancia. "Me pongo a escribir esto ahora que veo la luz al final del túnel, porque antes no hubiera podido", ha contado a sus seguidores.

"Lactancia. Qué bonito me sonabas cuando estaba embarazada, qué 'fácil' parecía habiendo leído, estudiado y consultado tantos libros y manuales... Parecía que lo tenía controlado pero no. Cuando nació se enganchó perfectamente, pero claro yo no prestaba mucha atención al agarre, solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada teta", ha explicado la colaboradora de 'Zapeando'.

"Me enfrentaba a cada toma con miedo, dolor, lágrimas, dudas de si podría con ello, si tirar la toalla... Entre las emociones del posparto y los dolores de teta he necesitado mucho tiempo para entenderme y tener la certeza de que lo estaba haciendo bien, que iba por el buen camino, que todo lo que sentía era normal. "Gracias que en este proceso además de mi familia me ha acompañado @albapadibclc con sus videollamadas, con su cariño, con sus palabras de fortaleza diciéndome que no dudaba que lo conseguiría. Gracias a ella y a su app @lactapp_lactancia he tenido todas las respuestas a mis preguntas. La labor que hacen por las mujeres y la lactancia es digna de reconocimiento", ha finalizado.